Änderung im MotoGP-Paddock: Quironprevencion ersetzt Clinica Mobile

Im MotoGP-Fahrerlager gibt es ab 2023 eine Veränderung. Die Clinica Mobile wird aus dem Paddock verschwinden. An ihre Stelle tritt für die medizinische und physiotherapeutische Versorgung das Quironprevencion Gesundheitszentrum.

In der vergangenen Saison haben neun Ärzte und 24 Physiotherapeuten in der Clinica Mobile gearbeitet und sich um die Fahrer aller Klassen gekümmert. Die Clinica Mobile war seit über 40 Jahren Teil des Fahrerlagers.

Gegründet wurde sie in den 1970er-Jahren von Doktor Claudio Costa. Er hat realisiert, dass es notwendig ist, dass ausgebildete Ärzte die Rennen begleiten und sich um die Fahrer kümmern, wenn es Verletzungen oder andere gesundheitliche Probleme gibt.

Beim Grand Prix von Österreich auf dem Salzburgring im Jahr 1977 war die mobile Klinik erstmals im Fahrerlager vertreten. Über die Jahre hat sie sich weiterentwickelt. Sie ist auch in der Superbike-WM präsent und wird das auch in Zukunft noch bleiben.

Im Jahr 2014 übergab Doktor Costa die Leitung der Clinica Mobile an Doktor Michele Zasa. Nun verabschiedet sich die Einrichtung aus dem Paddock. "Natürlich macht mich das traurig", sagt Zasa. "Aus mehreren Gründen haben wir schwierige Jahre hinter uns."

L. n. r.: Angel Charte, Carmelo Ezpeleta, Fernando Camino, Carlos Ezpeleta Foto: MotoGP.com (Dorna)

"Gleichzeitig haben wir versucht, der Clinica Mobile eine moderne Note zu verleihen. Diese Institution wurde vor fast 50 Jahren gegründet. Wir bedauern es, aber wir akzeptieren, dass die Organisatoren einen anderen Weg in einer Phase der Transformation einschlagen wollen."

MotoGP-Promoter Dorna Sports installiert Quironprevencion als neue medizinische Einrichtung im Paddock. Sie wird von Doktor Angel Charte, dem Chefarzt der MotoGP, geleitet. Quironprevencion ist eine spanische Firma mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

Sie ist auch mit eigenen Zweigstellen in sechs anderen Ländern vertreten und arbeitet in mehr als 25 Ländern. In der Motorrad-WM wird ein eigenes Gesundheitscenter bei allen Europarennen installiert sein. Die Ärzte und Physiotherapeuten reisen auch zu allen Überseerennen.

"Ich bin sehr glücklich", sagt Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta, "weil es eine klare und wichtige Verbesserung für die Zukunft ist. Es werden nicht nur die medizinischen Services für unsere Fahrer verbessert, sondern für das gesamte Fahrerlager, weil es eine Vereinbarung mit einer weltweit führenden Firma in diesem Sektor ist."

Mit Bildmaterial von Clinica Mobile.