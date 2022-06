Ärztliches OK: Rins und Nakagami treten am Freitag auf dem Sachsenring an

Audio-Player laden

Gute Nachrichten für Alex Rins und Takaaki Nakagami: Die beiden MotoGP-Piloten, die nach dem Startunfall vom 5. Juni beim Grand Prix von Katalonien in Barcelona vorübergehend das Krankenhaus hatten aufsuchen müssen, haben die ärztliche Freigabe für die Rückkehr auf ihr Rennmotorrad erhalten.

Ausschlaggebend für die Freigabe waren die finalen Checks, die am Donnerstagnachmittag am Sachsenring vorgenommen wurden. Verantwortlich dafür waren Doktor Angel Charte (MotoGP-Arzt) und der Chefarzt im Medical-Center am Sachsenring.

Sowohl Suzuki-Pilot Rins als auch LCR-Honda-Pilot Nakagami wollen am Freitag im ersten Freien Training zum Grand Prix von Deutschland 2022 herausfinden, ob sie das Rennwochenende wie geplant bestreiten können oder gegebenenfalls doch noch eine Auszeit brauchen.

Takaaki Nakagami, TeamLCR Honda Foto: Motorsport Images

Rins, der sich beim Sturz am 5. Juni einen Bruch im linken Handgelenk und zudem eine Knöchelprellung zugezogen hatte, sagt: "Während der vergangenen Tage habe ich hart an der Rehabilitation meines Handgelenks gearbeitet. Anhand eines Programms von medizinischen Experten habe ich versucht, die Hand wieder so weit wie möglich zu bewegen und die Schmerzen zu reduzieren."

Nakagami, der infolge des Barcelona-Sturzes eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus verbracht hatte, sagt: "Es geht mir von Tag zu Tag besser, aber bei 100 Prozent Fitness bin ich noch nicht wieder angelangt. Ich würde am Freitag gerne probieren zu fahren. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, wie es um meine körperliche Verfassung bestellt sein wird. Ich kann nur versuchen, mich so gut es geht auf das Wochenende vorzubereiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.