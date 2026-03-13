Agostini kritisiert MotoGP-Transfers: "Der Fahrermarkt beginnt viel zu früh"

Für Giacomo Agostini steht fest: Die moderne MotoGP hat sich in einigen Bereichen zu weit von dem entfernt, was den Rennsport einst ausgemacht hat. Vor allem zwei Entwicklungen sieht der 15-fache Weltmeister kritisch: den immer früher beginnenden Fahrermarkt und den stetig wachsenden Einfluss der Technik.

Im Gespräch mit Moto.it spricht der Italiener offen darüber, warum er bei beiden Themen Veränderungsbedarf sieht. Besonders deutlich wird Agostini beim Thema Transfers.

"Der Fahrermarkt beginnt viel zu früh"

Dass bereits zu Saisonbeginn über Teamwechsel für das kommende Jahr spekuliert und verhandelt wird, hält er für problematisch. "Heute sind wir in allem zu schnell", sagt der Italiener. Schon am Anfang der Saison wisse man oft, dass ein Fahrer im nächsten Jahr für ein ganz anderes Team antreten werde.

Dadurch gehe zwangsläufig etwas verloren - für den Fahrer und auch das Team. Denn wenn ein Pilot bereits einen Wechsel plane, könne das die Beziehung innerhalb der Mannschaft belasten. Gleichzeitig stelle sich auch das Team die Frage, wie intensiv man noch mit einem Fahrer arbeiten solle, der ohnehin bald gehe.

Agostinis Vorschlag ist deshalb eindeutig: "Es wäre richtig, mindestens bis zur Mitte der Saison zu warten." Erst dann sollten die Verhandlungen offiziell beginnen.

Aktuell gibt es seiner Meinung nach zu viele Gerüchte. Gerade im Fall von möglichen Wechseln rund um Fahrer wie Francesco Bagnaia werde viel spekuliert, obwohl die Teams oft bereits gut aufgestellt seien. Für Agostini sind das oft "tante chiacchiere": viele Gespräche, die am Ende wenig Substanz hätten.

Sorge um zu viel Technologie

Noch grundsätzlicher wird Agostini beim Blick auf die technische Entwicklung der Motorräder. Für ihn hat die moderne Königsklasse inzwischen ein Niveau erreicht, bei dem die Technik teilweise zu viel Einfluss auf die Rennen nimmt.

"Heute gibt es zu viel Technologie", sagt er. Sein Wunsch: Der Fahrer soll wieder stärker im Mittelpunkt stehen. Früher habe das Talent des Piloten eine noch größere Rolle gespielt.

Als Beispiel nennt Agostini Systeme wie das Ride-Height-Device, mit denen sich Motorräder per Knopfdruck absenken oder Einstellungen automatisch verändern lassen."Heute drücken sie einen Knopf und alles senkt sich ab", erklärt er. Früher sei vieles schlicht eine Frage des Gefühls des Fahrers gewesen.

Auch die Aerodynamik sieht der Rekordchampion kritisch. Die inzwischen weit verbreiteten Flügel an den MotoGP-Bikes passen für ihn nicht zum Charakter eines Motorrads. "Flügel haben Flugzeuge, nicht Motorräder", sagt Agostini.

Hoffnung auf die Regeln von 2027

Vor diesem Hintergrund bewertet der Italiener die geplanten Regeländerungen für 2027 positiv. Dann soll die MotoGP unter anderem auf 850-ccm-Motoren umstellen und aerodynamische sowie technische Möglichkeiten stärker einschränken.

Dabei sei weniger entscheidend, ob die Motorräder 850 oder 1000 Kubikzentimeter Hubraum haben. "Für das Publikum ändert sich nichts", sagt er. Die Fans würden schließlich nicht auf die Kubikzahl schauen. Wichtiger sei der Effekt auf das Racing.

Weniger Leistung könne helfen, Probleme bei Reifen, Bremsen und Fahrbarkeit zu reduzieren. Heute müssten viele Fahrer während des Rennens stark auf ihre Reifen achten und könnten nicht permanent ans Limit gehen. Genau das möchte Agostini wieder sehen: "Wir wollen den Fahrer sehen, der alles gibt."

Für ihn lebt der Motorsport davon, dass Piloten Dinge schaffen, die nur wenige Menschen beherrschen, und nicht davon, wie viel Technologie im Hintergrund arbeitet.