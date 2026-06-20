Ai Ogura fordert die Ducatis heraus: Darum reichte es nicht ganz zum Sieg

Der große Sieger beim Sprintrennen in Brünn war Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia. Ai Ogura sorgte jedoch ebenfalls für große Schlagzeilen. Der Japaner vom Trackhouse-Aprilia-Team eroberte im Qualifying mit einem neuen Rundenrekord seine erste MotoGP-Poleposition.

Zum ersten Mal seit Takaaki Nakagami im Herbst 2020 führte ein Japaner ein Qualifying an. Die japanischen Fans warten seit mehr als 20 Jahren auf einen MotoGP-Sieger. Letztmals gewann Makoto Tamada in Motegi 2004.

Im Sprint musste sich Ogura noch um weniger als eine halbe Sekunde geschlagen geben. Die erste Position verlor er bereits beim Start an Bagnaia. Obwohl Ogura über die zehn Runden Druck machte, gelang keine richtige Attacke.

"Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber mit der Performance nicht", sagt Ogura zu seinem zweiten Platz. Es war sein bisher bestes Ergebnis in einem Samstagsrennen, denn er war im Sprint noch nie zuvor in den Top 3.

Warum war er mit seiner Performance nicht zufrieden? "Das Gefühl für den Vorderreifen war nicht so, wie ich es erwartet habe." Im Gegensatz zu den beiden Ducati-Werksfahrern, die den weichen Hinterreifen fuhren, wählte Ogura Medium.

Er glaubt, dass das für die Aprilia die richtige Entscheidung war. In der Schlussphase kam er wieder näher an Bagnaia heran. Ogura ist bekannt dafür, stärker zu werden, je länger ein Rennen dauert.

Nach der Poleposition eroberte der Japaner sein erstes Podium im Sprint Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Ich konnte nur darauf warten, dass 'Pecco' einen Fehler macht. Und er macht keine Fehler, also war es das", meint er. Ein Schlussangriff war diesmal nicht mehr möglich. Und was muss Ogura tun, um am Sonntag seinen ersten Sieg zu holen?

"Nicht überfahren", sagt er, denn das ist ihm im Sprint in einigen Runden im zweiten und dritten Sektor passiert. Aber auf die Frage, ob er am Sonntag einen zweiten Platz nehmen würde, antwortet der 25-Jährige: "Ja."

Bagnaia: Was diesmal anders als beim Mugello-Duell mit Ogura war

Damit durfte sich Bagnaia über seinen ersten Sprintsieg seit Malaysia im Herbst 2025 freuen. "Ich fühle mich gut, wirklich gut", strahlt der Italiener. "Ich habe gestern nicht erwartet, heute zu gewinnen. Aber wir arbeiten gut."

"Ich denke beim Fahren immer noch zu viel nach, aber ich fühle mich besser. Diese Strecke liegt uns, und die Entscheidung, mit dem weichen Reifen zu fahren, hat mir geholfen."

"Ich wusste, dass die ersten drei Runden entscheidend sind, also habe ich versucht, maximal zu pushen. Danach habe ich einfach das Sicherheitsmapping aktiviert und versucht, den Abstand zu kontrollieren."

"Die Strategie ist aufgegangen, also war alles gut", nickt Bagnaia. Es war nicht das erste Mal, dass er Ogura an seinem Hinterreifen kleben hatte. In Mugello griff Ogura im Grand Prix in der letzten Runde in der Schlusskurve an.

Im Gegensatz zu Mugello ließ Bagnaia dem Aprilia-Fahrer keine Chance Foto: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Es war das Duell um Platz drei. Aber Bagnaia kam besser aus der Zielkurve heraus und blieb beim Beschleunigungsduell vorne. Auch diesmal in Brünn hörte Bagnaia ständig den Motor der Aprilia hinter sich.

In den letzten drei Runden war Ogura nur zwei, drei Zehntelsekunden hinter der Ducati. "Ehrlich gesagt", sagt Bagnaia über die drohende Gefahr von hinten, "habe ich gesehen, dass er nach zwei Runden schon da war."

"Da habe ich mir gesagt: 'Okay, er wird gleich aufschließen, sicher. Er fährt den Medium, er wird kommen.' Aber im Vergleich zu anderen Strecken und Situationen fühlte ich mich mit neuen Reifen etwas besser."

"Ich wusste, dass ich ihm keine Chance lasse, wenn ich die Beschleunigung kontrolliere." Für Bagnaia war es der 14. Sprintsieg seiner Karriere. Damit ist er in dieser Statistik die Nummer drei hinter Jorge Martin und Marc Marquez mit je 18 Siegen.

Es war Bagnaias erster Sprintsieg seit Malaysia im Herbst 2025 Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Speziell in den vergangenen beiden Jahren klagte Bagnaia regelmäßig über ein schlechtes Gefühl, wenn der kleinere Kraftstofftank für den Sprint im Motorrad unter dem Sitz eingebaut ist. Ist dieses Problem nun behoben?

"Die Balance des Bikes ist in diesem Jahr etwas anders, deshalb spüre ich es weniger", beantwortet er diese Frage. Trotzdem hatte er ab der vierten Runde Vibrationen, die er aber beim Fahren kompensieren konnte.

Kein Risiko: Marquez versucht Kraft zu sparen

Auch Marc Marquez mischte im Kampf um den Sieg mit. Nach der ersten Runde war er Dritter und holte im weiteren Rennverlauf das Führungsduo ein. Zu Beginn der drittletzten Runde lag er weniger als eine Sekunde hinter Bagnaia.

"Ich war sehr nah dran und habe nur darauf gewartet", schildert Marquez seine Taktik, "dass Ogura etwas Aggressives versucht, wie er es zuletzt oft gemacht hat. Nicht verrückt, aber aggressive Manöver."

Von Fabio Di Giannantonio konnte sich Marquez absetzen Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images

"Ich war also dicht dran und habe auf diesen Move gewartet, aber ich habe gesehen, dass Ogura diesmal ruhiger war. Also habe ich mich auch entschieden, ruhiger zu bleiben. Stell dir vor, ich versuche es und verliere die Kontrolle über das Vorderrad."

"Dann sind es null Punkte und dazu morgen eine Long-Lap-Strafe. Für zwei oder drei Punkte mehr sind das Risiko und die mögliche Strafe morgen es nicht wert. Ich habe gelernt, dass sich das nicht auszahlt."

Mit den sieben WM-Punkten für Platz drei machte Marquez Boden auf Marco Bezzecchi gut, der stürzte und damit den zweiten Nuller in Folge verbuchte. Marquez hat auf den Aprilia-Fahrer noch 65 WM-Punkte Rückstand.

Nach dem Sprint wirkte Marquez erschöpft. "Nein, es ist eher so, dass mir der Zeitplan nicht gefällt. Ich versuche, das ganze Wochenende über Kraft zu sparen." Im Sprint wurde eine Lufttemperatur von 35 Grad Celsius gemessen.

Marc Marquez verkürzte seinen Rückstand auf Bezzecchi auf 65 WM-Punkte Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Wenn du dann dort draußen stehst, wartest du 25 Minuten und schwitzt. Das gefällt mir nicht, ich hasse dieses Podium", übt er deutliche Kritik. "Aber es ist nun mal so, und ich versuche, ruhig zu bleiben und Energie für morgen zu sparen."

"Natürlich wird das Hauptrennen anders sein, aber das Wichtigste ist auch, dass das Tempo am Ende da war. Ich konnte aufschließen, aber ich konnte nicht angreifen, weil wir sehr ähnlich waren."

"Ich habe gemerkt, dass der Vorderreifen einige Male blockierte, also habe ich entschieden, ruhig zu bleiben. Aber heute war ich nah an dem Topfahrer, der dasselbe Motorrad fährt, und das ist sehr wichtig", schließt Marquez sein Fazit.