Ai Ogura steht vor Einigung mit Trackhouse-Aprilia für MotoGP 2025

Es ist ein Schritt, der durchaus überraschend kommt: Wie unsere Kollegen von Motorsport.com Spanien erfahren haben, steht Ai Ogura vor einer Vertragsunterzeichnung beim Trackhouse-Team, um für dieses in der Saison 2025 als Rookie in der MotoGP-Klasse anzutreten.

Aktuell fährt Ogura in der Moto2-Klasse für das MSI-Team. In der aktuellen Moto2-Gesamtwertung 2024 rangiert der 23-jährige Japaner an zweiter Stelle, sieben Punkte hinter dem Tabellenführer, seinem MSI-Teamkollegen Sergio Garcia.

Wenngleich der Deal zwischen Trackhouse und Ogura offiziell noch nicht unter Dach und Fach ist, so hat Motorsport.com Spanien erfahren, dass das US-amerikanische Team und der Japaner eine Vereinbarung getroffen haben.

Demnach wird Ogura in der MotoGP-Saison 2025 als Rookie auf einer Aprilia RS-GP sitzen. Er wird der neue Teamkollege von Raul Fernandez, dessen Vertrag im Trackhouse-Team vor wenigen Tagen bis Ende 2026 verlängert wurde.

Dank der jüngsten Entwicklungen hinter den Kulissen wird Ogura bei Trackhouse die Nachfolge von Miguel Oliveira antreten. Es ist ein weiterer Schachzug auf einem MotoGP-Fahrermarkt, der sich in diesem Jahr so belebt zeigt wie selten zuvor. Zwei Fahrer, die diesbezüglich für 2025 in die Röhre schauen könnten, sind Jack Miller und Joe Roberts.

MotoGP-Routinier Miller, dessen Abschied aus dem KTM-Programm zum Saisonende 2024 besiegelt ist, könnte für das kommende Jahr ohne Stammplatz in der Königsklasse dastehen. Und Moto2-Pilot Roberts führte zwar mehrere Gespräche mit Trackhouse-Teamchef Davide Brivio. Diese Gespräche haben laut Informationen von Motorsport.com Spanien aber nicht zu einer Einigung geführt.

Jahrelang gehörte Ogura zum Nachwuchskader von Honda Foto: Motorsport Images

Die Ankunft von Ai Ogura im Aprilia-Satellitenteam ist eine bemerkenswerte Entwicklung, vor allem wenn man bedenkt, dass der Youngster aus Japan bis 2022 jahrelang eng mit Honda verbunden war. Nachdem er in der Moto2-Saison 2022 bis zum Finale in Valencia um den WM-Titel gekämpft hatte, musste er sich schließlich Augusto Fernandez geschlagen geben.

2023 war ein sehr schwieriges Jahr für Ogura, das er nicht hundertprozentig fit in Angriff nahm, nachdem er bei den Wintertestfahrten gestürzt war. Bezogen auf die Ergebnisse war er 2023 nicht in der Lage, an sein starkes Vorjahr anzuknüpfen. Die Konsequenz war, dass Ogura dem Team Asia, welches von Honda finanziert wird und mit dem er aus der Moto3- in die Moto2-Klasse aufgestiegen war, den Rücken gekehrt hat.

2018 hatte Honda Ogura den Einstieg in die Motorrad-WM ermöglicht. In den Folgejahren betonten die Verantwortlichen von HRC mehrfach, dass man den japanischen Youngster in den eigenen Reihen halten wolle. Der aber hat sich im Winter 2023/24 anders entschieden. In der aktuellen Moto2-Saison sitzt Ogura im MSI-Team auf einer Boscoscuro.

Auf der Boscoscuro von MSI kämpft Ogura um den Moto2-WM-Titel 2024 Foto: Motorsport Images

Oguras designierter MotoGP-Aufstieg als Neuzugang bei Trackhouse-Aprilia wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Verantwortlichen von HRC weiterhin an Takaaki Nakagami festhalten. Ursprünglich hatte Honda für die laufende MotoGP-Saison 2024 die Möglichkeit in Betracht gezogen, Ogura im LCR-Team unterzubringen. Dieses Angebot aber hat er noch vor seinem Wechsel zu MSI abgelehnt.

Zum einen wollte Ogura erst dann in die Königsklasse aufsteigen, wenn er es in der Moto2-Klasse zum WM-Titel gebracht hat. Zum anderen hielt er es für zu riskant, als Rookie auf ein derart kritisches Motorrad wie die aktuelle Honda RC213V zu steigen.

Oguras aktueller Moto2-Teamkollege im MSI-Team, der Spanier Sergio Garcia, rechnet sich für 2025 Chancen aus, bei Pramac-Yamaha sein Debüt in der MotoGP-Klasse zu geben. Bestätigt ist das aber noch nicht.