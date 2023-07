Aktuelle MotoGP-Stars und viele Legenden sind in Goodwood dabei

Am kommenden Wochenende findet wieder das berühmte "Festival of Speed" in Goodwood (Großbritannien) statt. Aber nicht nur tolle historische Rennautos werden zu bestaunen sein, sondern auch zahlreiche MotoGP-Bikes sowie große Legenden der Motorrad-WM werden den berühmten Hügel hochfahren (Hier der Livestream!).

Ducati hat sich mit dem Weltmeisterteam angesagt. Testfahrer Michele Pirro ist am Donnerstag und am Freitag vor Ort. Am Samstag und Sonntag steigen dann Weltmeister Francesco Bagnaia und Teamkollege Enea Bastianini auf ihre aktuelle Desmosedici.

Die Pierer Mobility AG ist mit beiden MotoGP-Teams am Start. So wie bei Ducati ist zunächst Testfahrer Mika Kallio an den ersten beiden Tagen dabei. Am Samstag und Sonntag steigt dann Brad Binder auf seine KTM RC16.

Ein ganz besonderes Event wird Goodwood für das Tech3-GasGas-Team sein. Erstmals seit seinem schweren Unfall in Portimao Ende März wird sich Pol Espargaro in den Sattel seines Motorrads schwingen und unter dem Applaus der Fans den Hügel hinauffahren.

Der Spanier ist an den ersten beiden Tagen vor Ort. Am Samstag und Sonntag übernimmt dann Augusto Fernandez. Auch Aprilia ist mit beiden Teams dabei. Mit der aktuellen RS-GP fährt Testfahrer Lorenzo Savadori am Donnerstag und Freitag.

Das neue Satellitenteam RNF schickt mit Miguel Oliveira und Raul Fernandez beide Fahrer nach Goodwood. Oliveira ist am Samstag dabei und Fernandez am Sonntag. Honda ist nur durch das LCR-Team vertreten. Aber da Alex Rins verletzt ist, wird nur sein Motorrad zu bewundern sein.

Und dann gibt es für die Fans noch die Möglichkeit, absolute Legenden zu treffen. Angesagt haben sich: Giacomo Agostini, Mick Doohan, Freddie Spencer, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Wayne Gardner, Kenny Roberts Junior, Alex Criville und Randy Mamola.

Vor Ort ist die Motorrad-Delegation im Ballroom Paddock in der Nähe des Drivers Club untergebracht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.