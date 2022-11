Alberto Puig stimmt Marc Marquez zu: "Honda muss drei Schritte machen"

Audio-Player laden

Als einzige der sechs Marken hat Honda in der MotoGP-Saison 2022 kein Rennen gewonnen. In der Konstrukteurswertung belegte der größte Motorradbauer der Welt den sechsten und letzten Rang. Ein dritter und ein zweiter Platz sowie eine Poleposition lauteten die besten Ergebnisse.

Das Saisonfinale in Valencia war Sinnbild für die Situation. Marc Marquez und Pol Espargaro schieden durch Stürze aus. Auch Alex Marquez hatte einen Sturz. Takaaki Nakagami sammelte als 14. zwei WM-Punkte.

"Die Ergebnisse waren klarerweise nicht wie erwartet", sagt Honda-Teamchef Alberto Puig. "Man erwartet nicht, dass man die Saison mit Stürzen beendet. Aber es ist passiert und wahrscheinlich die Konsequenz davon, dass wir technisch nicht dort sind, wo wir sein wollen."

"In Bezug auf unser Programm mit Honda haben wir seit dem Misano-Test hart gearbeitet. Aber leider haben wir noch nicht gefunden, wonach wir suchen. Wir müssen weiterarbeiten", findet der Spanier klare Worte.

Deutliche Worte fand auch Marc Marquez nach dem Testtag am Dienstag. Mit dem Prototypen, wie ihn Honda für diesen Test vorbereitet hat, wird man nicht um den WM-Titel kämpfen können. Er erwartet von Honda mehr.

Honda probiert viel, hat aber noch nicht den richtigen Weg gefunden Foto: Motorsport Images

In die gleiche Kerbe schlägt auch Puig: "Ich verlange drei Schritte. Wir brauchen drei Schritte, um auf einen guten Weg zu kommen, uns in die richtige Richtung zu entwickeln. In Japan arbeiten sie sehr hart. Daran besteht kein Zweifel. Es ist klar und wir wissen das."

"Aber leider haben wir noch nicht den richtigen Weg gefunden. Alle unsere Ingenieure, nicht nur in Japan sondern auch in Europa, arbeiten hart und versuchen alles. Wir müssen ihnen vertrauen und hoffen, dass sie nach Sepang ein Motorrad bringen, das unseren Erwartungen entspricht."

Puig über Neulinge Rins und Mir

Honda hat die beiden ehemaligen Suzuki-Fahrer verpflichtet. Ihre Aussagen werden kaum in das Motorrad einfließen können. In Valencia ging es für Alex Rins und Joan Mir darum, die RC213V kennenzulernen und an grundsätzlichen Dingen wie der Sitzposition zu arbeiten.

Ex-Weltmeister Joan Mir ist der neue Teamkollege von Marc Marquez Foto: Motorsport Images

Vor dem Saisonstart gibt es im neuen Jahr nur noch fünf Testtage, wo für beide Fahrer eine Basisabstimmung erarbeitet wird. Dann geht es schon mit den Rennen los. Welchen Eindruck hatte Puig von beiden Spaniern an ihrem ersten Tag mit der Honda?

"Für einen neuen Fahrer ist es schwierig, an einem Tag ein tiefes und präzises Verständnis für das Motorrad zu erhalten. Sie haben es versucht. Was sie vorgefunden haben, war ganz anders als sie gewohnt waren. Sie werden nun genau analysieren, was sie gemacht haben."

Auch Nakagami probierte am Dienstag neue Entwicklungen. Aber Puig hält fest: "Er ist nicht zu 100 Prozent fit. Er hat seinen Charakter gezeigt und in Valencia eine große Anstrengung geschafft." Wahrscheinlich wird Nakagami in Japan erneut an den verletzten Fingern der rechten Hand operiert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.