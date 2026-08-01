Alberto Puig zieht Honda-Bilanz: Konstanter, aber nicht schnell genug

Honda hat in der MotoGP zuletzt wieder Anzeichen einer Erholung gezeigt, doch der Weg zurück an die Spitze bleibt ein langfristiges Projekt. Teammanager Alberto Puig zieht nach der bisherigen Entwicklung eine gemischte Bilanz: Die RC213V sei konstanter geworden, der große Durchbruch stehe aber noch aus.

Im Gespräch mit MotoGP.com erklärt Puig, dass Honda das Niveau aus den lezten Rennen des Vorjahres grundsätzlich halten konnte. Gleichzeitig räumt der Spanier ein, dass die Fortschritte bei den Ergebnissen bislang geringer ausgefallen seien als erhofft.

"Ich denke, wir haben ungefähr das Niveau gehalten, das wir im letzten Teil der vergangenen Saison gezeigt haben. Auf dem Motorrad haben wir Fortschritte gemacht, wir haben einige Dinge verbessert", sagt Puig. "Bei den Ergebnissen sieht es aber nicht ganz so deutlich aus. Wir hatten zwar das Podium in Barcelona, aber wir hatten vielleicht mit etwas mehr gerechnet", räumt der Teammanager ein.

Besagtes Podium von Joan Mir beim Grand Prix von Katalonien verlor Honda wegen einer nachträglichen Reifendruckstrafe wieder. Abgesehen davon blieben zwei Top-5-Resultate - mit Marini in Ungarn und Mir in Brünn - das höchste der Gefühle.

Trotz der ausbleibenden großen Sprünge erkennt der Honda-Verantwortliche eine positive Entwicklung bei der Konstanz. Die Mannschaft sei im Vergleich zum Vorjahr häufiger in der Lage, konkurrenzfähige Wochenenden abzuliefern. "Ich denke, dass wir im Durchschnitt etwas konstanter sind als letztes Jahr", erklärt Puig.

Weiterentwicklung der RC213V mit Blick auf die Zukunft

Honda arbeitet derzeit nicht nur an kurzfristigen Verbesserungen, sondern nutzt die Entwicklung der aktuellen Maschine auch als Grundlage für kommende Projekte. Teammanager Puig macht deutlich, dass die bisher eingeführten Updates nicht ausreichen, um unmittelbar den nächsten großen Schritt zu machen.

"Wir haben das Motorrad ein wenig weiterentwickelt, aber wahrscheinlich nicht genug, um den zweiten Schritt zu machen", sagt der Spanier ehrlich. Gleichzeitig betont er, dass die gesammelten Erkenntnisse für die Zukunft wertvoll seien: "Nach unserem Verständnis dessen, was wir für die Zukunft brauchen, wird das, was wir jetzt mit diesem Motorrad umsetzen, uns für nächstes Jahr helfen."

Honda befindet sich seit mehreren Jahren in einer schwierigen Phase und arbeitet daran, den Rückstand auf die europäischen Hersteller zu verkürzen. Die japanische Marke hat dabei seine Entwicklungsstrategie angepasst und setzt stärker auf langfristige technische Veränderungen als kurzfristige Erfolge.

Fokus liegt auf maximaler Ausbeute aus dem aktuellen Paket

Auf die Frage, welche Schritte Honda noch mit der aktuellen Maschine gehen kann, verweist Puig vor allem auf Detailarbeit. Während ein großer Fokus bereits auf der nächsten Bike-Generation liege, müsse das aktuelle Paket weiter optimal genutzt werden.

"Es ist nicht so einfach, weil viele Leute bereits über das neue Motorrad nachdenken", erklärt Puig. "Wir müssen deshalb versuchen, ein gutes Wochenende zu haben, die richtigen Einstellungen zu finden und weiterhin kleine Dinge anzupassen."

Luca Marini und Diogio Moreira liegen in der WM innerhalb der Top 15 Foto: Getty Images Europe

Der Ansatz sei weniger ein großer Umbau, sondern die bestmögliche Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten. "Grundsätzlich müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir haben, Rennen fahren und unser bestes Niveau abrufen. Dann sehen wir, ob wir gute Wochenenden erreichen können", so Puig.

Puig äußert Hoffnung auf bessere zweite Saisonhälfte

Trotz der zurückhaltenden Einschätzung blickt Puig optimistisch voraus. Honda erwartet, dass die gesammelten Erfahrungen und die Arbeit an der Abstimmung dazu beitragen können, die Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte zu verbessern.

"Wir sind jetzt hier und haben noch viele Rennen vor uns. Wir erwarten natürlich, dass wir uns in der zweiten Hälfte der Saison bei unseren Ergebnissen steigern können", sagt der Honda-Teammanager mit Blick auf noch elf Rennwochenenden.

Damit bleibt Hondas Ziel klar: Nicht nur einzelne Ausreißer nach vorne sollen gelingen, sondern eine nachhaltige Verbesserung der Gesamtleistung. Der Weg zurück zu regelmäßigen Podiumsplätzen ist für Puig jedoch weiterhin ein Prozess, bei dem Geduld und konsequente Weiterentwicklung entscheidend sind.