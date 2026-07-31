Aldeguer verpasst Silverstone: Lecuona kehrt für Gresini zurück

Gresini-Ducati muss beim britischen Grand Prix in Silverstone weiter auf Fermin Aldeguer verzichten. Der Spanier wird auch die zwölfte Runde der MotoGP-Weltmeisterschaft nicht bestreiten. Stattdessen kehrt Iker Lecuona zurück und übernimmt am Wochenende die zweite Gresini-Ducati.

Aldeguers Ausfall erfolgt nach einer vorsorglichen Entscheidung des Teams. Wie Gresini mitteilt, bleibt der 21-jährige Spanier zunächst weiter außen vor, obwohl sein Genesungsverlauf positiv bewertet wird. "Der spanische Fahrer wird vorsichtshalber weiterhin pausieren", erklärt der Rennstall in seiner Mitteilung.

Gleichzeitig gibt es einen konkreten Zeitplan für die Rückkehr: Aldeguer erhielt die medizinische Freigabe, ab dem 15. August wieder mit dem Training zu beginnen. Seine Rückkehr auf die MotoGP-Bühne wird für den Grand Prix von Aragan erwartet, der in etwa einem Monat (28.-30. August) stattfindet.

Der Hintergrund für Aldeguers Zwangspause ist eine Verletzung aus der Saisonmitte. Beim Grand Prix der Niederlande in Assen Ende Juni hatte der Gresini-Pilot einen schweren Sturz erlitten und sich dabei eine Fraktur des T7-Wirbels zugezogen.

Die Rennärzte erklärten ihn anschließend für nicht einsatzfähig. Nach weiteren Untersuchungen entschied das Team, den Fokus vollständig auf eine sichere Genesung zu legen, anstatt eine vorzeitige Rückkehr auf die Strecke zu riskieren.

Lecuona übernimmt Aldeguers Ducati

Für Silverstone setzt Gresini auf einen bekannten Ersatzfahrer: Iker Lecuona wird die Ducati von Aldeguer übernehmen. Der Spanier hatte bereits zuletzt als Ersatz für Alex Marquez in Ungarn ausgeholfen und erhält nun eine weitere Gelegenheit.

"Eine willkommene Rückkehr zur Gresini-Familie für Iker Lecuona", schreibt das Team in seiner Stellungnahme. Der 25-Jährige kennt die MotoGP bereits aus seiner Zeit als Stammfahrer und bringt zudem aktuelle Rennerfahrung aus der Superbike-Weltmeisterschaft mit, wo er ebenfalls eine Ducati pilotiert.

Für Aldeguer steht derweil die vollständige Erholung im Mittelpunkt. Nach einer schwierigen Phase mit Verletzungen, darunter eine Oberschenkel-Fraktur, die er sich bereits im Januar zuzog, soll seine Rückkehr nun ohne unnötiges Risiko erfolgen.

Gresini plant damit langfristig: Statt einen angeschlagenen Aldeguer möglichst schnell wieder auf die Strecke zu bringen, setzt das Team auf einen kontrollierten Aufbau. Mit der Trainingsfreigabe Mitte August und dem anvisierten Comeback in Aragon erhält der Spanier einen klaren Fahrplan zurück in den Rennbetrieb.