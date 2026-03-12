Aldeguer wieder auf dem Motorrad: Comeback beim Brasilien-GP rückt näher

Fermin Aldeguer hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback in der MotoGP gemacht. Der Gresini-Pilot absolvierte am Mittwoch einen intensiven Trainingstag auf dem Circuito de Yepes in Spanien und testete dabei erstmals wieder seine körperliche Verfassung auf dem Motorrad.

Für Donnerstag und Freitag stehen bereits weitere Termine auf dem Programm mit dem klaren Ziel, rechtzeitig zum Grand Prix von Brasilien wieder einsatzfähig zu sein.

Der Spanier hatte sich am 8. Januar bei einem privaten Test schwer verletzt. Die Trainingsfahrt fand im Rahmen einer von Marc Marquez organisierten Session auf dem Aspar Circuit in Valencia statt. Während des Tages kam Aldeguer zu Sturz und zog sich einen Bruch des Schafts seines linken Oberschenkelknochens zu.

Bereits am folgenden Tag musste der Fahrer operiert werden. Normalerweise beträgt die Rehabilitationszeit bei einer solchen Verletzung vier bis sechs Monate. Trotz dieser Prognose arbeitet Aldeguer aktuell mit Hochdruck an seiner Rückkehr.

Wie bereits berichtet, steht der Fahrer aus Murcia auf der vorläufigen Starterliste für den kommenden Brasilien-Grand-Prix in Goiania vom 20. bis 22. März 2026.

Positive Rückmeldung vom ersten Test

Sein Plan ist es, kommende Woche nach Brasilien zu reisen, die medizinische Untersuchung zu bestehen und bereits am Freitag (20. März), im ersten Freien Training auf der Ducati GP25 zu sitzen. Das wäre nur zwei Monate und zwölf Tage nach seinem Sturz.

Das Training in Yepes war deshalb ein wichtiger Test im Rahmen seiner beschleunigten Rehabilitation. Aldeguer absolvierte dort einen kompletten Trainingstag auf zwei sportlichen Straßenmotorrädern: einer Ducati Panigale V2 sowie einer Yamaha - genau dem Modell, mit dem er Anfang Januar verunglückt war.

Aus seinem Umfeld gab es anschließend positive Rückmeldungen. "Das Training lief sehr gut, er hatte kaum Schmerzen und die Eindrücke waren sehr, sehr positiv. Alles deutet also darauf hin, dass er in Brasilien ohne Probleme antreten kann", so ein Vertrauter gegenüber Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com.

Auch die nächsten Tage sind bereits durchgeplant. Am Donnerstag steht zunächst ein Drehtag mit einem seiner persönlichen Sponsoren an. Dabei wird Aldeguer auch auf Pedro Acosta treffen, der denselben Sponsor unterstützt und ebenfalls teilnimmt.

Direkt im Anschluss folgt der nächste Test: Für Freitag ist ein weiterer Trainingstag mit der Ducati Panigale V2 angesetzt, diesmal auf dem Circuito de Cartagena. Sollte das Wetter mitspielen, will Aldeguer dort erneut mehrere Sessions absolvieren, um weitere Kilometer zu sammeln und sein Gefühl für das Bike zu verbessern.

Aldeguer verpasste Saisonvorbereitung

Der Spanier hatte sich in der vergangenen Saison als einer der spannendsten Nachwuchsfahrer etabliert. Er sicherte sich den Titel Rookie des Jahres und feierte als Debütant seinen ersten Sieg in der Königsklasse beim Grand Prix von Indonesien. Damit wurde er zum zweitjüngsten Fahrer, dem ein MotoGP-Sieg gelang.

Durch seine Verletzung verpasste er allerdings die komplette Vorsaison 2026 sowie das Auftaktrennen in Thailand. Daher muss der Gresini-Pilot in kurzer Zeit sowohl seine körperliche Form als auch das Vertrauen auf dem Motorrad zurückgewinnen.

Das Ziel ist klar: möglichst schnell wieder konkurrenzfähig zu sein, und das in einer Saison, die bislang weder für Ducati insgesamt noch für das Gresini-Team optimal begonnen hat.