Aleix Espargaro: 2020 sorgt für Frust, 2021 beginnt bereits am Montag mit Test

Aprilia-Pilot Aleix Espargaro blieb in der abgelaufenen MotoGP-Saison hinter den Erwartungen zurück. Mit der für 2020 komplett überarbeiteten RS-GP beendete der Spanier die Saison nur als WM-17. und schaffte es nur beim Saisonfinale in Portimao in die Top 8. Beim finalen Rennen wirkte Espargaro besonders stark. Ein schlechtes Qualifying verhinderte ein noch besseres Ergebnis.

"Unterm Strich bin ich mit meinem Rennen zufrieden. Doch mein Qualifying verärgert mich sehr", bemerkt Espargaro, der von Position 14 ins Rennen ging und am Ende Achter wurde. "Wir waren im Rennen schnell. Es klingt weit hergeholt, vom Podium zu sprechen, aber es fiel mir leicht, niedrige 1:40er-Zeiten zu fahren."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 4 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 4 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda, Andrea Dovizioso, Ducati Team, Stefan Bradl, Repsol Honda Team, Johann Zarco, Avintia Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 4 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 4 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ich sah auf meinem Dashboard rote Sektoren und wäre beinahe 1:39er-Zeiten gefahren. Das sind sehr schnelle Rundenzeiten. Im Rennen zeigte ich sehr viele Überholmanöver. Wenn sich vor mir eine Lücke von einer Sekunde zum nächsten Fahrer auftat, konnte ich diese binnen zwei Runden zufahren und dann überholen. Ich genoss das Rennen sehr", berichtet der Aprilia-Pilot.

Aprilia nach wie vor das Schlusslicht, aber ...

Für die abgelaufene Saison hatte sich Espargaro aber mehr erhofft als Platz 17 in der WM. "Ich bin sehr verärgert, was diese Saison betrifft. Ich bin wirklich sehr verärgert, weil wir nie beweisen konnten, dass unser Motorrad nah an den besten Motorrädern dran ist", kommentiert er.

In Portimao kämpfte sich Aleix Espargaro durchs Feld und machte sechs Positionen gut Foto: Motorsport Images

"Es gibt noch viel zu tun. Doch so ein Rennen wie in Portimao hätte man nicht fahren können, wenn das Motorrad nicht gut ist. Es ist nach wie vor das schwächste Motorrad im Feld, doch es fehlt nicht viel. Wir sind sehr nah dran. Kommendes Jahr ist für uns entscheidend", schaut er auf die Saison 2021.

2021 für Aprilia und Aleix Espargaro wegweisend

"Die kommende Saison ist für Aprilia und mich entscheidend", betont der Spanier. "Wir müssen um die Top 6 kämpfen. Wenn wir nicht an jedem Wochenende um die Top 6 kämpfen können, dann wird es kein gutes Jahr."

Die Vorbereitungen für 2021 beginnen bereits am Montag in Jerez. Aprilia testet das 2021er-Bike mit Bradley Smith und Aleix Espargaro. "Ich fühle mich ziemlich ausgelaugt, weil die Saison sehr anstrengend war. Die vergangenen Wochen waren sehr hart. Am Freitag hatten wir zweieinhalb Stunden zur Verfügung. Deshalb bin ich sehr geschafft. Das Team ist dennoch sehr motiviert. Wir haben in Jerez schon das neue Motorrad", bemerkt Espargaro.

Test in Jerez mit der 2021er-Aprilia

"Die RS-GP 21 wartet in Jerez auf mich. Es gibt ziemliche viele Änderungen. Ich kann es kaum erwarten, das Motorrad zu testen. Es gibt einen anderen Motor, ein neues Chassis und eine neue Schwinge. Wir werden später in Malaysia noch mehr Updates bekommen. Es gibt viele Dinge, die wir probieren müssen", so der MotoGP-Routinier.

Aprilia hat für den Jerez-Test viele neue Teile vorbereitet Foto: Motorsport Images

Offen ist, wer 2021 an der Seite von Espargaro fahren wird. Am Wochenende wollte Aprilia-Manager Massimo Rivola eine Bekanntgabe machen, doch bisher lässt die Verkündung auf sich warten. "Es waren zwei sehr stressige Tage für Massimo. Ich weiß, dass Massimo geplant hatte, den zweiten Fahrer am Samstag oder am Sonntag bekanntzugeben. Es gab keine Mitteilung, weil es für ihn sehr schwierig ist", schildert Espargaro.

"Es spielt keine Rolle, wer mein Teamkollege sein wird. Aprilia braucht mich mehr denn je", ist der Spanier überzeugt und gesteht: "Während des Covid-Lockdowns verbrachte ich viel Zeit Zuhause mit meiner Frau und meinen Kindern. Ich war bereit, zurückzutreten. Ich war Zuhause sehr glücklich und hatte in Andorra genug zu tun." Doch Espargaro unterschrieb bei Aprilia einen neuen Vertrag und dürfte auch 2021 die Speerspitze der Italiener sein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.