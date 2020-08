Aleix Espargaro vs. Danilo Petrucci: "Seine ganze Show war dumm"

Beim Qualifying zum Grand Prix von Österreich ging es bereits im Q1 heiß her. Ducati-Werkspilot Danilo Petrucci befand sich auf Q2-Kurs, lief im finalen Sektor aber auf Aprilia-Pilot Aleix Espargaro auf, der ein schnelles Hinterrad suchte.

Petrucci scheiterte um 0,024 am Einzug ins Q2 und fühlte sich von Espargaro behindert. Die Emotionen kochten hoch, Petrucci zeigte Espargaro den Mittelfinger, nachdem er sich auf der Geraden mit einem riskanten Manöver vor die Aprilia mit der Nummer 41 gesetzt hatte.

Danilo Petrucci zeigte Aleix Espargaro den Mittelfinger Foto: Motorsport Images

Petrucci beschreibt den Vorfall aus seiner Sicht: "Ich musste ein bisschen warten, bis ich ans Gas gehen konnte, weil er sehr nah war. Ich hätte es vielleicht ins Q2 schaffen können." Espargaro sieht die Sache komplett anders.

Aleix Espargaro und Danilo Petrucci müssen zur Rennleitung

"Es war dumm, was er tat. Seine ganze Show war dumm", kommentiert Espargaro. "Ich kann es nicht verstehen. Wenn man die Rundenzeit analysiert, dann sieht man, dass er das gesamte Wochenende über noch nie so schnell war im vierten Sektor wie in dieser Runde. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er kreuzte auf der Geraden meine Linie und ruinierte meine nächste Runde."

Laut Espargaro wollte Petrucci sein eigenes Versagen kaschieren: "Er fährt das Motorrad, das hier in den vergangenen vier Jahren gewinnen konnte. Doch das ist nicht meine Schuld. Er konnte Valentino (Rossi) nicht für eine weitere Runde folgen. Das tut mir leid."

Petrucci und Espargaro müssen am Samstag bei der Rennleitung vorsprechen. "Sie haben uns bestellt, ich weiß aber nicht, was sie mir mitteilen wollen", grübelt Petrucci, der kurze Zeit nach dem Qualifying bereits Reue zeigt: "Es war übertrieben, dass ich ihm den Mittelfinger gezeigt habe, doch wir versuchen immer, unser Bestes zu geben."

"Es bringt mich zum lachen, weil auf Twitter schreibt er immer: 'Ich bevorzuge es immer, direkt mit demjenigen zu sprechen und gebe meine Antworten auf der Strecke'. Es ist immer das Gleiche", ärgert sich Petrucci dennoch über das Verhalten von Espargaro.

Für Espargaro ist die Lage eindeutig: "Sie sollten ihn bestrafen, weil er auf der Geraden die Linie kreuzte. Zudem haben wir vor zwei Rennen über Gesten gesprochen. Sie meinten, dass wir 'vorsichtig und höflich' sein sollen. Darüber haben wir in Jerez gesprochen. Ich hoffe, dass er eine Strafe bekommt."

