Alessio "Uccio" Salucci über VR46-Erfolge in der MotoGP: "Vale ist sehr stolz"

Mit seiner VR46 Academy und dem Grand-Prix-Team hat Valentino Rossi dem Motorrad-Rennsport in Italien neues Leben eingehaucht. Vor gut zehn Jahren sah die Zukunft der italienischen Piloten nicht allzu rosig aus. Doch Rossi war maßgeblich daran beteiligt, junge Talente zu fördern und aufzubauen.

Weltmeister Francesco Bagnaia gehört genauso zur VR46 Academy wie Marco Bezzecchi, der WM-Dritte der abgelaufenen Saison. Bezzecchi und VR46-Teamkollege Luca Marini bescherten Valentino Rossis MotoGP-Team zudem den dritten Platz in der Teamwertung.

Großen Anteil am Erfolg des VR46-Teams hat Kumpel Alessio "Uccio" Salucci, der als Teamchef tätig ist. "Uccio" wurde im Rahmen des Ducati-Events "Campioni in Festa" gefragt, wie Rossi die abgelaufene MotoGP-Saison auf einer Skala von null bis zehn bewertet.

"Zwanzig! Vale ist sehr stolz auf das, was wir bei den verschiedenen Projekten leisten, egal ob es um die Akademie oder das Team geht", kommentiert Salucci. "Wir haben mit Bagnaia die Meisterschaft gewonnen und landeten mit dem Team dank 'Bez' auf dem dritten Platz."

Alessio "Uccio" Salucci ist Valentino Rossis rechte Hand Foto: Motorsport Images

"Von den Dingen, die Valentino gesagt hat, ist mir am stärksten in Erinnerung geblieben: 'Wow, wir haben in der MotoGP gewonnen!' Das sagte er nach dem Sieg in Argentinien. Er schickte mir eine Nachricht, die mich zum lachen brachte, denn wir haben mit ihm jahrelang in der MotoGP gewonnen. Er bezog sich auf Bezzecchis Sieg mit dem Team. Es brachte mich zum lachen, als ausgerechnet er es sagte", beschreibt "Uccio" eine Szene aus der MotoGP-Saison 2023.

Wintertests kündigten die Fortschritte bei Marco Bezzecchi an

Marco Bezzecchi zeigte in seiner zweiten MotoGP-Saison eine beachtliche Steigerung. Zwischenzeitlich zählte Bezzecchi auf der Vorjahres-Ducati zu den potenziellen WM-Anwärtern. Die positive Entwicklung von Bezzecchi zeichnete sich laut "Uccio" bereits in der MotoGP-Debütsaison ab.

"Wir konnten bei Marco bereits von der Hälfte der Saison 2022 bis zum Ende eine Steigerung sehen. Dann war er beim Nachsaison-Test sehr stark und fuhr auch bei den Vorsaison-Tests richtig gut", erinnert sich Salucci.

Marco Bezzecchis Bekenntnis zu VR46: Teamspirit wichtiger als Werks-Ducati

Im Laufe der Saison musste sich Bezzecchi überlegen, ob er bei Pramac eine aktuelle Werks-Ducati fahren möchte oder ob er auch 2024 bei VR46 mit Vorjahresmaterial fährt. Bezzecchi entschied sich für VR46.

Marco Bezzecchi pilotiert auch in der neuen Saison eine Vorjahresmaschine Foto: Motorsport Images

"Ich bin sehr stolz und froh über Marcos Entscheidung", kommentiert "Uccio". "Ich übte ehrlich gesagt keinen Druck auf ihn aus. Ich wollte, dass er für sich entscheidet und nicht von uns beeinflusst wird."

"Wir hatten eine Option. Das darf man nicht vergessen", bemerkt der VR46-Teamchef und erklärt: "Wenn wir es unbedingt gewollt hätten, dann hätten wir ihn zwingen können, ein weiteres Jahr bei uns zu bleiben. Doch wir wollten es anders regeln."

Kann das VR46-Team die Form von 2023 bestätigen?

Nach dem Erfolg in diesem Jahr sind die Erwartungen für 2024 hoch. Doch "Uccio" tritt bewusst auf die Bremse: "Das Ziel für 2024 besteht darin, das zu bestätigen, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Wir wollen in den Rennen immer in den Top 5 sein, zumindest zu Beginn der Meisterschaft. Dann können sich die Ziele abhängig vom Verlauf ändern."

Marco Bezzecchi gewann die Rennen in Argentinien, Frankreich und Indien Foto: Motorsport Images

"Ich würde gern da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das wäre ein guter Startpunkt für die neue Saison", schaut der langjährige Wegbegleiter von Valentino Rossi auf die MotoGP-Saison 2024, für die das VR46-Team mit Fabio Di Giannantonio einen neuen Fahrer verpflichtet hat.

Offen ist, mit welchem Hersteller das VR46-Team ab 2025 weitermacht. Hinter den Kulissen verhandelt Rossis Mannschaft mit Yamaha. Es ist denkbar, dass VR46 ab der MotoGP-Saison 2025 das Yamaha-Kundenteam sein wird (mehr Informationen).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.