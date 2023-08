Alex Marquez: Am Start "gepennt", dann gepusht wie Marc Marquez "schon oft"

Mit Regenreifen wurde der MotoGP-Sprint in Silverstone absolviert und Alex Marquez (Gresini-Ducati) hat ihn gewonnen. Nachdem der jüngere Bruder von Marc Marquez schon im April beim Argentinien-Grand-Prix in Termas de Rio Hondo im Regen brilliert hatte und auf das Podium gefahren ist, hat er nun ein weiteres Mal bewiesen, dass ihm schwierige Streckenbedingungen liegen.

Beim Start des kurzes Samstagsrennens in Silverstone hat Alex Marquez eigener Aussage zufolge "gepennt". Aus der ersten Reihe gestartet kam er als Vierter aus einer hektischen ersten Runde zurück. In der zweiten Runde übernahm er dann direkt die Führung und gab sie bis zur Zielflagge nach der Distanz von zehn Runden nicht mehr ab.

Am Ende kam Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) zwar stark auf, schaffte es aber nicht mehr, den jungen Marquez auf seiner Gresini-Ducati noch abzufangen. Der Zeitunterschied auf der Ziellinie betrug 0,366 Sekunden.

"Beim Start habe ich ein bisschen gepennt und wurde in den ersten Kurven von mehreren Fahrern überholt. Nach zwei Runden aber war mir klar, dass ich eine richtig gute Traktion habe. Deshalb wollte ich sofort einen Vorsprung herausfahren. Das ist mir gelungen", berichtet Alex Marquez.

Auf seinem Weg vom vierten Platz bis an die Spitze ging er in der zweiten Runde an Bezzecchi sowie an Jack Miller (KTM) und Jorge Martin (Pramac-Ducati) vorbei. Anschließend ging es für den Gresini-Piloten im Grunde nur noch darum, seinen Vorsprung auf Bezzecchi zu verwalten. "Nach einem kleinen Fehler in Kurve 9 bin ich in der Folge einfach ein bisschen weiter innen gefahren. Alles in allem war es ein perfektes Sprintrennen", sagt er.

Marc Marquez freut sich für "Bastard" Alex Marquez

Und Alex Marquez verrät auch, wie sich Bruder Marc Marquez für ihn gefreut hat. "Er hatte ein schwieriges Rennen. Aber nach der Zieldurchfahrt kam er zu mir und hat sich sehr gefreut. Er sagte zu mir: 'Du warst heute richtig schnell. Bastard!'", grinst Alex Marquez und bestätigt: "Ich hatte wirklich ein richtig gutes Gefühl. Ich konnte so pushen wie er es schon oft getan hat."

Hingegen lief für Marc Marquez am Samstag in Silverstone überhaupt nichts zusammen. Im Qualifying, das am Vormittag bei noch stärkerem Regen als der Sprint am Nachmittag über die Bühne gegangen war, verpasste der Honda-Werkspilot den nachträglichen Q2-Einzug. Am Start nahm er als 14. Aufstellung. Ins Ziel kam er nach den zehn Runden gar nur auf P18 direkt hinter seinem Honda-Teamkollegen Joan Mir.

Aleix Espargaro lobt: "Einer der Normalsten und Ruhigsten"

Marc Marquez ist übrigens nicht der einzige, der sich am Samstag in Silverstone über den Sprintsieg von Alex Marquez gefreut hat. Auch Aprilia-Pilot Aleix Espargaro, der selber auf P5 ins Ziel kam, macht deutlich, dass er mit dem Ergebnis sehr gut leben kann.

"Ich mag Alex. Er ist einer der Normalsten und Ruhigsten im Fahrerlager. Auf der Strecke hatten wir sicherlich unsere Momente, vor allem in diesem Jahr, aber neben der Strecke kommen wir gut miteinander aus. Ich freue mich, dass er gewonnen hat", sagt Aleix Espargaro.

"Ich freue mich wirklich für ihn", bekräftigt der Aprilia-Pilot und stellt heraus: "Alex ist jemand, der hart arbeitet. Seine Position [als Bruder von Marc Marquez] ist sicherlich nicht immer einfach. Marc ist Marc, aber Alex ist Alex. Er hat in den vergangenen Monaten und in diesem Rennen heute einen tollen Job gemacht. Ja, es mag nur ein Sprint gewesen sein, aber das ändert nichts daran, dass er sehr stark gefahren ist."

Für den Grand Prix von Großbritannien am Sonntag werden in Silverstone trockene Bedingungen vorhergesagt.

