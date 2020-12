Alex Marquez gibt Update: "Marc geht es mit jedem Tag besser"

Seit seiner dritten Operation des rechten Oberarms hat sich Marc Marquez bisher nicht in der Öffentlichkeit dazu geäußert. Die letzten Interviews wurden vor dem Eingriff aufgezeichnet. In den Tagen nach der OP hat der sechsmalige MotoGP-Weltmeister ein Posting auf seinen sozialen Medienkanälen veröffentlicht.

Zu dem Foto, das ihn mit einem Verband am rechten Oberarm zeigt, schreibt er: "Danke für all die unterstützenden Nachrichten! Schritt für Schritt fühle ich mich besser. Am wichtigsten ist bei diesem Rennen, die Ziellinie zu erreichen. Das werden wir schaffen!"

Wie lange die Genesungs- und Rehabilitationszeit dauern wird, werden die kommenden Monate zeigen. Es ist derzeit ungewiss, ob er beim Saisonstart 2021 Ende März in Katar dabei sein wird. Im rechten Arm hat Marc Marquez viel Muskelmasse verloren.

Alex Marquez hat nach dem Saisonende wieder mit dem Motocross-Training begonnen. Er steht natürlich mit seinem älteren Bruder in engem Kontakt. "Er sieht die Dinge jetzt positiver", berichtet Alex Marquez. "Das hat ihm in der letzten Periode gefehlt."

"Marc geht es gut. Mit jedem Tag wird er lebhafter. Es war eine lange Operation. In den ersten Tagen war er etwas rekonvaleszent, aber jetzt geht es ihm viel besser." Die Operation, die am 3. Dezember in Madrid durchgeführt wurde, dauerte acht Stunden.

Beim Eingriff wurde festgestellt, dass es eine Entzündung beim Bruch gegeben hat. Deswegen wird Marquez in den kommenden Wochen mit Antibiotika behandelt. Er ist weiterhin im Krankenhaus in Madrid, wo sich die Ärzte um die weiteren Schritte kümmern.

Mit Bildmaterial von Repsol.