Alex Marquez: "Gresini die solideste Option, aber man muss etwas riskieren"

Alex Marquez, der gerade seinen Vertrag mit dem KTM-Werksteam für 2027 finalisiert, betont, dass mehr als die Hälfte der Fahrer ihre Verträge bereits vor dem ersten Rennen der MotoGP-Saison 2026 abgeschlossen haben wird.

Natürlich hat der Vizeweltmeistertitel, den er im vergangenen Jahr erreichte, den Marktwert des jüngeren Marquez-Bruders sprunghaft steigen lassen. Mit 29 Jahren und nach sechs Saisons in der MotoGP scheint jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, diesen Wert auszuschöpfen.

Laut Informationen von Motorsport.com Spanien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, ist die Zukunft des Gresini-Piloten ab 2027 mit KTM praktisch besiegelt.

Sobald die Unterschrift in den kommenden Tagen erfolgt, wird sich Alex Marquez ab dem nächsten Jahr die Box des österreichischen Werksteams mit Maverick Vinales teilen. Pedro Acosta steht vor dem Wechsel ins Ducati-Werksteam.

"Das Ziel eines jeden Fahrers ist es", sagt Alex Marquez, "in einem Werksteam zu fahren. Aber ich bin bei Gresini sehr glücklich. Wenn der Moment kommt, entscheide ich, was das Beste für meine Zukunft ist. Doch im Moment will ich mich auf diese Vorsaison konzentrieren."

Nach einigen turbulenten Tagen auf dem Fahrermarkt stellte Alex Marquez - wie zuvor schon Pedro Acosta und Fabio Quartararo - sinnbildlich den Anrufbeantworter an, damit niemand seine Worte falsch deutet und glaubt, er habe sich bereits entschieden.

"Wir arbeiten daran, die besten Optionen zu haben, wenn der Moment der Entscheidung kommt. Ich werde nicht leugnen, dass Gresini die solideste Option ist, aber es stimmt, dass dies vielleicht der Moment ist, etwas zu riskieren."

"Denn man weiß nie, welches Bike mit dem neuen Reglement das konkurrenzfähigste sein wird", fügt der Spanier hinzu, überzeugt davon, dass das Fahrerkarussell bereits weitgehend entschieden sein könnte, bevor am ersten Märzwochenende die Saison in Thailand beginnt.

"Mehr als 50 Prozent des Fahrerfeldes werden ihre Zukunft vor dem ersten Rennen geklärt haben. Viele Teams, viele Hersteller müssen sich früh festlegen, damit ihnen die besten Fahrer nicht durch die Lappen gehen", ist Alex Marquez mit Blick auf das turbulente Transferkarussell überzeugt.

In seiner bislang besten Saison in der Königsklasse holte die Startnummer 73 drei Siege und insgesamt zwölf Podestplätze. Ergebnisse, die ihm den Vizetitel direkt hinter seinem Bruder Marc einbrachten, der bis zu seiner Verletzung in Indonesien unschlagbar war.

Der zweite Platz in der Gesamtwertung verschaffte ihm innerhalb von Ducati so großes Ansehen, dass er bereits für die anstehende MotoGP-Saison das aktuelle Werksmotorrad fährt und stärker in die Evaluierung technischer Entwicklungen eingebunden wird.