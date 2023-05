Alex Marquez: "Honda-Fahrstil schränkt mich noch ein"

Nach drei schwierigen Jahren mit der Honda RC213V sitzt Alex Marquez auf der Weltmeister-Ducati des Vorjahres. Mit der Poleposition und Platz drei in Argentinien zeigte der Moto2-Weltmeister von 2019 erstmals Potenzial auf.

Doch die Umstellung auf die Desmosedici GP22 war bisher nicht so einfach. Seit den Wintertests schwärmte Alex Marquez davon, welch gutes Gefühl ihm das italienische Motorrad vermittelt. Doch das absolute Limit herauszukitzeln ist trotzdem eine Herausforderung.

Denn er muss daran arbeiten, die Instinkte, die er sich mit der Honda angeeignet hat, loszuwerden. "Wenn man in der MotoGP mit einem Motorrad anfängt, dann adaptiert man sich stark auf dieses Motorrad", hält der Spanier fest.

"Das ist das Problem, denn ich fahre immer noch so wie mit der Honda. Auf Strecken wie in Austin oder Jerez hat mir das geholfen, aber in Portimao hat mich das eingeschränkt. Es ist eine Balance." Aber mit jedem Rennwochenende wurde seine Adaption besser.

"Vor allem in Austin hat mir das geholfen, damit ich Fortschritte mache, wie ich die Ducati fahren muss." In den USA schied er bei einem Startunfall mit Jorge Martin (Pramac-Ducati) aus. Zuletzt in Frankreich kollidierte er mit Luca Marini (VR46-Ducati).

Nach fünf Rennwochenenden hat Alex Marquez 41 Punkte auf dem Konto und ist WM-Zwölfter. Im gesamten Vorjahr kam er auf 50 Zähler und schaffte es nur viermal in die Top 10. Mit drei Top-10-Ergebnissen hat er diesen Wert schon fast erreicht.

Sein Gresini-Teamkollege Fabio di Giannantonio schaffte in den Hauptrennen auch drei Top-10-Ergebnisse. Platz acht in Le Mans war das bisher beste Resultat des Italieners. Er hat 25 WM-Punkte auf dem Konto. In der Teamwertung ist Gresini das Schlusslicht der vier Ducati-Teams. Das Werksteam und VR46 haben je zwei Rennen gewonnen.

