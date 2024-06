Alex Marquez laut Bruder Marc "schnell genug" für Verbleib im Ducati-Lager

Dass Marc Marquez für die MotoGP-Saisons 2025 und 2026 vom Ducati-Kundenteam Gresini ins Ducati-Werksteam wechseln wird, das steht seit Mittwoch dieser Woche fest. Offen ist derzeit noch, wie es mit seinem aktuellen Teamkollegen - Bruder Alex Marquez - weitergeht. Der jüngere der beiden Marquez-Brüder kam ein Jahr vor dem älteren ins Gresini-Team. Ende 2024 läuft auch sein Vertrag aus.

In einer Zeit, in der die Ducati das begehrteste Motorrad im Feld ist, ist es Plan A von Alex Marquez, seinen Vertrag im Gresini-Team zu verlängern. "Mein Bruder ist schnell genug", sagte Marc Marquez kürzlich in einem Interview mit dem spanischen Radiosender SER und wies auf dessen Aufwärtstrend beim Wechsel von LCR-Honda (2022) zu Gresini-Ducati (2023) hin.

"Du hast einen Bruder und du siehst seine Ergebnisse und sein Glück. In gewisser Weise wirst du von dieser Atmosphäre positiv angesteckt. In einem Jahr sah es so aus, als wäre er nicht gut genug für die MotoGP-Klasse. Im nächsten Jahr holt er Poles, Podestplätze und Siege in Sprints", so Marc Marquez. Eines ist dem zukünftigen Ducati-Werkspiloten bei dieser Gelegenheit aber wichtig zu betonen: "Alex war an meinen Verhandlungen nicht beteiligt und wird das auch niemals sein."

In Reihen der acht Ducati-Fahrer in der MotoGP-Saison 2024 rangiert Alex Marquez nach sieben von 20 Grands Prix an sechster Stelle. Marco Bezzecchi (VR46) und Franco Morbidelli (Pramac) haben derzeit weniger Punkte auf dem Konto, wobei Morbidelli im Pramac-Team auf der aktuellen Ducati-Spezifikation (GP24) sitzt. Ob Pramac auch in Zukunft ein Ducati-Team sein wird, oder ab das Angebot von Yamaha annimmt, das wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

