Alex Marquez: "Marc hat einen Vertrag, aber muss seinem Instinkt folgen"

Am Montag war es auf den Tag genau ein Jahr her, dass während des Grands Prix der Niederlande der Wechsel von Alex Marquez zum Gresini-Ducati-Team bekannt gegeben wurde. Der Weggang des jüngsten Marquez-Bruders von Honda bahnte sich jedoch schon seit Wochen an.

Der Spanier war der Überzeugung, dass er mit dieser Maschine in seiner Karriere nicht weiterkommen würde, was ihn, wie er sagt, dazu brachte, zuerst die Entscheidung zu treffen, HRC zu verlassen und dann ein neues Ziel zu finden - Gresini.

Am vergangenen Sonntag in Assen beendete Marquez das Rennen auf dem sechsten Platz und geht mit 63 Punkten auf Platz zehn der Gesamtwertung in die Sommerpause.

Nach dem Rennen gefragt, ob er die Ferien mit seinem Bruder Marc Marquez verbringen werde, sagte er: "Wir werden versuchen, eine gute Zeit zu haben, um abzuschalten, was er am Ende sicher mehr braucht, und vor allem, um sich körperlich gut zu erholen, was das Schwierigste ist." Wegen einer gebrochenen Rippe hatte Marc Marquez, am Vortag im Sprint 17., das Rennen am Sonntag ausgelassen.

Es war ein weiterer Rückschlag in einer Reihe von Stürzen und Verletzungen, die auch seine langjährige Beziehung zu Honda strapazieren. Marc Marquez selbst sprach vom "schwierigsten Moment in meiner sportlichen Karriere".

Auf die Frage, ob er froh sei, Honda rechtzeitig verlassen zu haben, antwortete der jüngere Marquez: "Ja, ja, auf jeden Fall. "Es gab einen Moment, in dem ich kein Motorrad für das nächste Jahr (2023) hatte, aber ich wollte trotzdem gehen, das war mir klar."

Ein Weg, den auch sein Bruder Marc nur ein Jahr später ernsthaft in Erwägung ziehen könnte. "Ich werde nicht auf diese Entscheidung eingehen. Ich denke, das ist etwas, das jeder Fahrer fühlen muss", kommentiert Alex Marquez diese Möglichkeit, zumal die Ausgangslage bei seinem älteren Bruder eine etwas andere ist.

"Er hat einen Vertrag. Da gibt es noch viele andere Dinge zu berücksichtigen. Ich würde ihm nie empfehlen, einen Vertrag zu brechen. Aber man muss immer seinem Instinkt folgen und das tun, was man in dem Moment fühlt, so wie ich es im vergangenen Jahr gefühlt habe", blickt er auf seine eigene Entscheidung zurück.

