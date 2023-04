Alex Marquez nach Kollision mit Jorge Martin doch verletzt

Für Alex Marquez hat die Kollision mit Ducati-Markenkollege Jorge Martin im MotoGP-Rennen von Austin doch noch ein unschönes Nachspiel. Wie der Gresini-Pilot auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgab, sei er verletzt.

"Eine Ultraschalluntersuchung hat ergeben, dass ich mir bei dem Aufprall am Sonntag einen Muskelfaserriss im äußeren Quadriceps (Oberschenkelmuskel; Anm. d. R.) und eine Bänderzerrung zugezogen habe", schrieb er am Dienstagabend.

"Das wird mich nicht daran hindern, an Wettkämpfen teilzunehmen, aber in diesen Tagen müssen wir das Trainingsniveau senken, um uns für Jerez zu erholen."

Die Teilnahme am nächsten Rennwochenende in Jerez in knapp zwei Wochen scheint also nicht in Gefahr. Unmittelbar nach dem Sturz waren bei Marquez zwar keine Frakturen festgestellt worden. Der Spanier klagte aber über Schmerzen im Kniebereich.

"Mein Bein war zwischen beiden Motorrädern eingeklemmt. Zudem berührte ich die Streckenmauer", schilderte er den Zwischenfall, der sich nur wenige Kurven nach dem Start ereignete. Martin stürzte beim Einlenken und riss Marquez mit.

Für den Gresini-Piloten endete damit neben dem Sprint- auch Hauptrennen mit einem Sturz. Am Samstag war Marquez gecrasht, nachdem er sich in seinen Helm erbrochen hatte. "Ich ärgere mich, weil uns viele Punkte entgangen sind", so der Spanier.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.