Alex Marquez sieht noch Potenzial: "Will das Limit dieses Bikes verstehen"

Mit Rang fünf und knapp drei Zehnteln Rückstand hat Alex Marquez den MotoGP-Test in Buriram beendet. Nachdem der Gresini-Pilot am Samstag noch die Bestzeit markiert hatte, fiel er in der kombinierten Zeitenliste etwas zurück, blieb aber konstant auf hohem Niveau und zog insgesamt ein positives Fazit.

Schon am Samstag machte Marquez deutlich, wo er noch Verbesserungsbedarf sieht. "Es gibt noch ein paar Punkte, die ich in meinem Fahrstil verbessern muss, vor allem beim Kurveneingang", erklärte er. Er müsse das Motorrad insgesamt noch etwas besser verstehen, "vor allem, wo genau das Limit dieses Bikes liegt".

Grundsätzlich habe der Tag aber gut funktioniert. Man habe einige Teile ausprobiert, und unabhängig davon beim Gewicht Fortschritte gemacht. Dennoch sei klar: Am Kurveneingang müsse er im Vergleich zum Vorjahr noch Anpassungen vornehmen. Dort müsse er "ein bisschen besser verstehen, wo das Limit ist", sagte Marquez.

Im direkten Vergleich beider Bikes gehe es um kleine, aber entscheidende Unterschiede. "Ich bin ziemlich schnell, aber mir fehlt noch ein bisschen Konstanz." Genau daran wollte er am Sonntag arbeiten - mit dem Ziel, ein insgesamt besseres Gefühl für das erste Rennwochenende zu entwickeln, das ebenfalls in Thailand stattfindet.

Interessant dabei: Das von ihm angesprochene Problem betrifft nicht direkt das Gefühl für das Vorderrad. "Es liegt nicht an der Front", stellte er klar.

Vielmehr gehe es darum, wie er den Scheitelpunkt anfährt und mit welcher Geschwindigkeit er ihn passiert. Möglicherweise spiele eine leicht veränderte Motorbremse eine Rolle. Insgesamt müsse er sich aber schlicht noch weiter an das neue Motorrad gewöhnen und "das alte Bike ein Stück weit vergessen".

Mehr Möglichkeiten statt mehr Druck

Die neue Situation mit aktuellerem Material empfindet Marquez, der 2026 den neuen Prototypen fährt, nicht als zusätzliche Belastung, sondern als Chance. "Es geht nicht um mehr Verantwortung, sondern um mehr Möglichkeiten", betont er.

Im vergangenen Jahr habe es praktisch "null Möglichkeiten" gegeben, das Paket weiterzuentwickeln. Jetzt gebe es viele Optionen, um das Motorrad Schritt für Schritt zu verbessern. Allerdings müsse man aufpassen, das Team und sich selbst nicht zu verwirren und nicht die Richtung zu verlieren.

Die Testarbeit habe nun deutlich mehr Sinn. Früher sei es teilweise so gewesen, dass es nichts Neues auszuprobieren gab und man schlicht Runden drehte. Jetzt habe jede Ausfahrt einen klaren Zweck, jedes getestete Teil eine Bedeutung. "Jetzt macht das Testen mehr Sinn und es ist viel interessanter", so Marquez.

Aero: Bewusst beim Bewährten geblieben

Ein großes Thema im Ducati-Lager bleibt die Aerodynamik. Während andere Fahrer unterschiedliche Konfigurationen ausprobierten, hatte Marquez seine Entscheidung bereits in Malaysia getroffen. Er blieb bei der Spezifikation des Vorjahres.

Für ihn habe es in Buriram keine echte Option gegeben, noch einmal etwas Neues zu testen, auch wegen der Teileanzahl. Vor allem aber wolle er sein Basis-Set-up nicht verändern. Es sei besser, eine Aerodynamik zu fahren, deren Limit man genau kenne, als eine neue Variante erst aufwendig verstehen zu müssen.

Am Ende der fünf Testtage - drei in Sepang, zwei in Buriram - zieht Marquez ein insgesamt positives Fazit. Auf einer Skala von eins bis zehn vergibt er acht Punkte. "Ich glaube, niemand ist zu hundert Prozent glücklich. Man will immer noch ein bisschen mehr", sagt er offen. Trotzdem könne man "ziemlich zufrieden" sein.

Er sei von Malaysia an schnell gewesen und habe auch hier in Thailand eine gute Konstanz gezeigt. Natürlich gebe es noch "Dinge zu tun, Dinge zu verbessern", aber insgesamt fühle er sich "wieder richtig wohl - wie im vergangenen Jahr".

Vorjahreserfolg kam überraschend

Mit Blick auf seinen enormen Leistungssprung 2024 zeigt sich Marquez selbst rückblickend noch überrascht. "Niemand, nicht einmal ich, hat diesen Schritt erwartet", gibt er zu.

Von Positionen wie P7 oder P8 plötzlich regelmäßig um Platz zwei zu kämpfen, sei "nicht normal". Gewöhnlich gehe es Schritt für Schritt: erst Top 5, dann weiter nach vorne. "Ich war nicht vorbereitet, so einen Schritt zu machen", sagt er ehrlich.

Für die neue Saison sieht er sich nun anders aufgestellt: "Dieses Jahr bin ich besser vorbereitet zu kämpfen", erklärt Marquez. Er habe die Erfahrung gesammelt, mit den Topfahrern zu kämpfen und konstant vorne dabei zu sein. "Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder einen nächsten Schritt machen können."

Ob man das Niveau des Vorjahres wiederholen könne, wisse er nicht, "aber schnell und konstant zu sein, das ist möglich", gibt sich er Vizeweltmeister von 2025 selbstbewusst.

Einziger Wermutstropfen der Testfahrten war ein Sturz in Kurve 9 am letzten Tag. Marquez befand sich mitten in einer Rennsimulation. "Ich hatte etwas Verkehr und habe viele Leute überholt", schildert er die Situation vor dem Zwischenfall.

Der Abflug sei "schnell, aber ziemlich sauber" gewesen. Für ihn selbst habe es kein Problem gegeben. "Für das Bike ein bisschen mehr, weil es die Mauer berührt hat", erklärt er. Man müsse sich diesen Bereich der Strecke anschauen. Doch insgesamt sei "alles unter Kontrolle" gewesen, betont der Spanier.

Konkurrenz enger zusammengerückt

Mit Blick auf das neue Motorrad spricht Marquez von einem insgesamt stärkeren Gesamtpaket: "Wie immer macht man in manchen Bereichen Schritte nach vorne, in anderen wird es etwas kniffliger. Wir müssen die Balance noch besser verstehen."

Dennoch ist er überzeugt, dass das aktuelle Paket konkurrenzfähiger sei. Gleichzeitig warnt er davor, den Vorsprung zu überschätzen: "Auch die anderen Hersteller haben sich ein bisschen verbessert." Alles liege enger zusammen, weshalb er davon ausgeht, "dass es für die Fans ein sehr interessantes Jahr wird".

Gresini-Teammanager Michele Masini bestätigt, dass sich das Motorrad im Charakter punktuell vom Vorjahresmodell unterscheide: "Es ist natürlich ein anderes Bike."

Man habe viele Werkzeuge, um das Motorrad bestmöglich an Marquez' Fahrstil anzupassen, und arbeite intensiv mit den Ducati-Ingenieuren zusammen. Trotz der Unterschiede sei man überzeugt, "einen großartigen Job gemacht zu haben". Masini sieht seinen Fahrer "in der besten Form", um dieses Paket optimal zu nutzen.