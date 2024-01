Gresini-Ducati bestreitet die MotoGP-Saison 2024 mit Alex Marquez und Marc Marquez und lässt damit die Besetzung des Honda-Werksteams von 2020 neu aufleben. Damals freilich bestritten die Marquez-Brüder nur eineinhalb Rennwochenenden als Teamkollegen, weil sich Marc Marquez direkt beim Saisonauftakt so schwer verletzte. Zum zweiten Rennwochenende trat er damals zwar an, musste es aber abbrechen und nahm für den gesamten Rest der Saison an keinem weiteren MotoGP-Wochenende teil.

In der am 10. März in Katar beginnenden MotoGP-Saison 2024 soll für die Marquez-Brüder im Gresini-Ducati-Team alles besser werden. Die offizielle Teampräsentation erfolgt am Samstag kommender Woche (20. Januar) in Riccione (Italien).

Schon in dieser Woche aber gab es eine gemeinsame Pressekonferenz mit den Marquez-Brüdern, nämlich organisiert von Sponsor Estrella Galicia 0,0 in Madrid. Bei dieser Gelegenheit erzählte Gresini-Neuzugang Marc Marquez unter anderem, dass er nie das Gefühl hatte, das Ducati ihn nicht will und was er an seinem neuen Crewchief Francesco "Frankie" Carchedi am meisten schätzt.

Alex Marquez, der seit 2023 für das Gresini-Team fährt, nutzte die Gelegenheit in Madrid für einen Ausblick auf seine zweite Saison im Team, in dem er nun seinen Bruder als Teamkollege hat. "Es ist das zweite Mal, dass wir uns eine Box teilen, aber die Situation ist diesmal ganz anders als damals. Ich habe inzwischen viel mehr Erfahrung", so der junge Marquez, für den die Saison 2020 im Honda-Werksteam seine Rookie-Saison in der Königsklasse war.

Nach 2020 bei Honda sind die Marquez-Brüder 2024 nun wieder Teamkollegen Foto: Estrella Galicia 0,0

Über Bruder Marc Marquez sagt Alex Marquez: "Ich überzeugt, dass er schnell sein wird. Das will ich mir zu Nutze machen, um mich auch selber zu steigern. Wenn die beiden Fahrer eines Teams zusammenhalten, ist das immer gut. Es kann ein Vorteil sein, wenn die Informationen gegenseitig ausgetauscht werden, allerdings sollte das nicht zu weit gehen."

Informationen ausgetauscht werden nicht nur innerhalb der Gresini-Box, sondern auch zwischen den insgesamt vier Ducati-Teams untereinander. "Das kann sowohl Vorteil als auch Nachteil sein", sagt Alex Marquez und erklärt: "Du bekommst jede Menge Informationen und Referenzen an die Hand. Genau das kann aber auch verwirrend sein."

"Ich persönlich habe mir im vergangenen Jahr immer die zwei gleichen Fahrer als Referenz genommen, nämlich 'Pecco' Bagnaia und Jorge Martin. Sie haben unterschiedliche Fahrstile, die du verstehen musst", so Alex Marquez über den Weltmeister und den Vizeweltmeister der Saison 2023.

Für Alex Marquez wird die Saison 2024 die zweite auf einer Ducati - Gelingt der erste Sieg? Foto: Motorsport Images

Nachdem er selber in seiner ersten Saison als Gresini-Ducati-Pilot erstmals in seiner MotoGP-Karriere die Top 10 der Gesamtwertung erreicht hat und auf dem Weg dorthin zwei Sprint-Siege plus zwei Podestplätze in Grands Prix erzielt hat, will der jüngere der beiden Marquez-Brüder in der Saison 2024 darauf aufbauen.

"Warum nicht auch mal an einem Sonntag gewinnen, wenn wir gut und konstant arbeiten? Wenn wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen, dann bin ich überzeugt, dass wir auch gewinnen werden", spricht Alex Marquez für sich und seinen Crewchief Donatello Giovanotti und erinnert: "In Malaysia waren wir ja schon ganz dicht dran."

Mit Bildmaterial von Estrella Galicia 0,0.