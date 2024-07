Alex Marquez über Marc Marquez: "Ich habe seinen Rückritt hinausgezögert"

Mit dem gemeinsamen Podestplatz im MotoGP-Rennen zum Grand Prix von Deutschland 2024 auf dem Sachsenring haben die Brüder und Teamkollegen Marc und Alex Marquez etwas erreicht, womit beide nicht gerechnet hatten.

Am Ende der Saison werden sich die beruflichen Wege der Brüder wieder trennen. Während Alex Marquez für zwei weitere Jahre, bis Ende 2026, im Gresini-Team unterschrieben hat, wechselt Marc Marquez für 2025 und 2026 ins Ducati-Werksteam.

Traurigkeit darüber, dass sie 2025 nicht mehr im selben Team fahren, empfindet Alex Marquez nicht. "Er hat vor ungefähr zwei Monaten gesagt, dass er in dieses Team gekommen ist, weil ich hier bin", sagt der jüngere Marquez-Bruder im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

"Somit hatte er mehr Informationen darüber, wie die Dinge in diesem Team laufen. Und ich habe ihm gesagt, dass es genau das ist, was du brauchst", erinnert sich Alex an die Gespräche mit Marc im Sommer 2023, als dessen Abschiedsgedanken von Honda begannen ernst zu werden.

Weil Marc Marquez mit dem Wechsel ins Ducati-Kundenteam seiner Karriere neues Leben eingehaucht hat und die Freude am Fahren wiedergefunden hat, sagt Alex Marquez mit einem Grinsen: "Ich schätze, ich habe seinen MotoGP-Rücktritt ein bisschen hinausgezögert. Ich habe ihn überzeugt, in dieses Team zu wechseln und alles zu genießen."

Mit Blick auf Marc Marquez' bevorstehenden Wechsel ins Ducati-Werksteam sagt Alex Marquez: "Sein Plan war es, irgendwann in Rot anzutreten. In diesem [Gresini-]Team hat er vorgefunden, was er sich erhofft hatte. Der nächste Schritt für ihn ist es jetzt, ins Werksteam zu gehen."

Alex bleibt bei Gresini und bekommt neuen Kollegen - Marc wechselt ins Werksteam Foto: Gresini

Bei VR46 allerdings deutet alles daraufhin, dass Fabio Di Giannantonio seinen Vertrag verlängert und dass der zu Aprilia wechselnde Marco Bezzecchi durch Franco Morbidelli ersetzt wird.

Alex Marquez antwortet auf die Frage, wer sein neuer Teamkollege wird, diplomatisch: "Ich werde keinen Namen nennen. Es gibt eine Liste an Namen, die von den Leuten genannt wird. Das Team wird sich für denjenigen entscheiden, von dem man glaubt, dass er der schnellste ist und der am besten ins Team passt."

"Denn wenn man einen schnellen Teamkollegen hat", setzt der jüngere Marquez-Bruder fort, "dann ist es für das Team als Ganzes einfacher, voranzukommen. Ich kann nur sagen: Ich werde ihn, wer auch immer da kommen wird, herzlich willkommen heißen. Gleiches gilt für das Team."