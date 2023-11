Alex Marquez zu Duellen mit WM-Anwärtern: "Das ist sehr schwierig"

Schon in den Trainings deutete sich an, dass Alex Marquez beim Grand Prix von Malaysia zu den schnellsten Fahrer zählt. Der Spanier vom Gresini-Ducati-Team setzte dieses Potenzial am Samstag im Sprint auch um. Souverän überholte er seine beiden Markenkollegen Jorge Martin und Francesco Bagnaia und eroberte seinen zweiten Sprint-Sieg.

Wo hat Marquez mit der Desmosedici GP22 den Unterschied im Vergleich zum aktuellen Modell von Martin und Bagnaia gemacht? "Auf der Bremse könnte sein, aber es war der flüssige Abschnitt. Ich hatte immer den Speed. Das ist der Schlüssel an diesem Wochenende."

"Ich glaube, mir ist dann mein bester Start in dieser Saison gelungen. Das war auch gut. Das Rennen war dann für mich eine perfekte Situation. Ich habe nur den kleinen Fehler beim Überholmanöver gegen Bagnaia in der Zielkurve gemacht."

In der Anfangsphase hatte sich Marquez in der Zielkurve am Weltmeister vorbei gebremst. Aber er verpasste den Scheitelpunkt und Bagnaia fuhr innen wieder vorbei. In dieser Situation verlor Marquez auch Rang zwei an Martin.

Aber diese Situation zeigte, dass man als Fahrer aufpassen muss, um sich nicht in den WM-Kampf einzumischen. "Es ist wirklich schwierig. Wir sind alle am Limit. Bei einem Überholmanöver gibt es keinen Spielraum mehr."

"Deshalb habe ich versucht, sie in Kurven zu überholen, von denen ich wusste, dass ich im Falle eines Fehler die Bremse lösen und weit fahren kann", erläutert Marquez. "Das war bei dem einen Überholmanöver gegen Bagnaia in der Zielkurve der Fall."

Nach Silverstone triumphierte Alex Marquez zum zweiten Mal im Sprint Foto: Motorsport Images

"Vielleicht hätte ich das Motorrad innen hineinstellen können, aber es wäre zu riskant gewesen. Deshalb bin ich lieber geradeaus gefahren. Es ist nicht einfach. Ich habe in der Moto3 und Moto2 um den WM-Titel gekämpft. Es ist nicht einfach, wenn sich dann ein Außenstehender einmischt."

Vor allem Bagnaia merkte nach dem Rennen an, dass Marquez mit seiner Pace auch der klare Favorit für den Sonntag ist. Wird der 27-Jährige in Sepang seinen ersten Grand Prix in der Königsklasse gewinnen?

"Ich stimme 'Pecco' nicht zu, denn Jorge ist auch sehr schnell", meint Marquez. "Wir werden es sehen. Ich denke, sie werden beide Fortschritte machen. Jorge war besser unterwegs als 'Pecco'. Bei ihm habe ich gesehen, dass er auch bei den Linien Mühe hatte."

Denn da die Daten von allen Ducati-Teams einsehbar sind, ist klar, welche Daten sich die Ingenieure von Martin und vor allem von Bagnaia ansehen werden. "Die ganze Saison über habe ich ihre Daten studiert, jetzt werden sie auf meine blicken", lacht der Gresini-Fahrer.

"Über Nacht kann sich viel ändern. Sie können viel lernen, so wie ich viel von ihnen gelernt habe. Deswegen werden sie am Sonntag einen Schritt vorwärts machen. Wenn man um die WM kämpft, dann gibt man immer etwas mehr."

