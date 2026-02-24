Alex Rins drängt Yamaha zum Umdenken: "Hört auch uns zu"

Während Yamaha in einer tiefen sportlichen Krise steckt und Fabio Quartararo wohl vor dem Abschied steht, hat Alex Rins den Hersteller aufgefordert, die Entwicklungsarbeit an der M1 gleichmäßiger unter seinen Fahrern zu verteilen.

Alle Yamaha-Piloten durchleben aufgrund der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit des aktuellen Prototyps aus Iwata eine schwierige Phase, doch Rins' Situation ist noch heikler. Der Spanier spielt faktisch seine letzten Karten aus, um über 2026 hinaus, wenn sein aktueller Vertrag ausläuft, in der MotoGP zu bleiben.

Diese Saison ist seine dritte in den Farben Yamahas, einem der bekanntesten Namen der Meisterschaft, der jedoch eine der dunkelsten Phasen seiner jüngeren Geschichte erlebt.

Während die Gegenwart ungewiss erscheint, waren auch die vergangenen zwei Jahre für den Katalanen alles andere als einfach. Er musste sich von den Folgen zweier schwerer Stürze erholen, insbesondere vom ersten beim Grand Prix von Italien 2023, als er noch für LCR-Honda auf dem Motorrad saß.

Die Saison 2023 vereinte das höchste Hoch - den Sieg in Austin beim Grand Prix of the Americas - mit dem tiefsten Tief, da ihn die Verletzung für längere Zeit außer Gefecht setzte.

Sie markierte den Beginn eines langen und schmerzhaften Kapitels, von dem glücklicherweise nur noch "die Hardware" geblieben ist, wie er die Metallteile nennt, mit denen die zertrümmerten Knochen in seinem Bein stabilisiert wurden.

Rins unterschrieb seinen Yamaha-Vertrag vom Krankenhausbett aus. Seitdem teilt er sich die Garage mit Quartararo, der Speerspitze des Yamaha-Projekts, und lebt dabei weitgehend im Schatten des Weltmeisters von 2021.

Rins wünscht sich mehr Gehör von Yamaha

Nun, da alles darauf hindeutet, dass "El Diablo" 2027 eine Lederkombi von Honda tragen wird, ermutigt der in Barcelona geborene Fahrer die Yamaha-Ingenieure, die Entwicklungsverantwortung gleichmäßiger zu verteilen, anstatt die Weiterentwicklung primär am Feedback der Startnummer 20 auszurichten.

"Jetzt, da Fabio offenbar im nächsten Jahr das Team wechseln wird, wollen wir sehen, ob sie dem Rest von uns etwas mehr zuhören", sagte Rins am Sonntag gegenüber Motorsport.com in Buriram, am Ende des letzten Tages der Vorsaisontests.

Die Nummer 42 versteht vollkommen, warum Yamaha den Input seines Teamkollegen stark priorisiert hat - angesichts seines MotoGP-Weltmeistertitels und seiner Leistungen in den vergangenen Saisons, die deutlich über dem Rest lagen.

Dennoch ist Rins überzeugt, dass er über die Erfahrung und das Feingefühl verfügt, um mehr beizutragen, sofern man schenkt ihm mehr Gehör, als er es bislang empfindet.

"Ich sage nicht, dass Yamaha mir oder Jack [Miller] nicht zugehört hat", erklärt er. "Aber es stimmt, dass sie sehr stark auf Fabio fokussiert sind, und das hat er sich mit seinen Ergebnissen verdient." Als Beispiel nennt Rins Yamahas Vorgehensweise bei den Streckentests des V4-Motors, der seit über einem Jahr entwickelt wird.

"Yamaha hat Quartararo sehr stark vertraut, und das Motorrad vom letzten Jahr war stark auf seine Vorlieben zugeschnitten. Dasselbe ist mit dem V4-Motor passiert. Fabio war derjenige, der die Updates bekommen hat, sobald sie verfügbar waren. Sie gingen immer zuerst an ihn und dann an die anderen", so Rins.

Rins warnt: Kommt nicht nur auf Topspeed an

Trotz der großen Aufmerksamkeit für Yamahas neues Triebwerk betont der Spanier, dass andere Bereiche der M1 ebenso entscheidend sind wie die reine Höchstgeschwindigkeit.

"Ich versuche, in meinen Erklärungen so klar wie möglich zu sein. Es stimmt, uns fehlt es sehr an Topspeed, aber zuerst müssen wir die Traktion verbessern, die Kurvengeschwindigkeit erhöhen und das Motorrad besser einlenken lassen."

"Wenn das nicht passiert, spielt es keine Rolle, ob wir 50 PS mehr haben. Wir werden trotzdem nicht schnell sein", weiß Rins, der den letzten Testtag dieses Winters auf Platz 20 beendete, 1,4 Sekunden hinter der Bestzeit von Marco Bezzecchi.