Alex Rins im LCR-Team: Nicht exakt gleiche Honda wie Mir und Marquez

Audio-Player laden

Das Honda-Trio Joan Mir, Marc Marquez und Alex Rins beendete den Portimao-Test auf den Positionen 13, 14 und 15. Ihre jeweils schnellste Runde befand sich innerhalb von einer Zehntelsekunde.

"Sie haben ein anderes Motorrad als ich", hält Rins fest. "Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist. Ich bin aber recht zufrieden, dass ich im gleichen Bereich wie sie bin." Das Satellitenteam LCR erhielt über den Winter neue Teile erst später.

In Malaysia testeten Marquez und Mir ein neues Chassis. Nun hatten sie in Portugal dieses Chassis und eine weitere neue Variante zur Verfügung. Rins erhielt erst in Portimao jenes Chassis, mit dem das Werksteam bereits in Sepang gearbeitet hat.

Dazu erhielt der Spanier in Portimao auch ein Update bei der Aerodynamik. "Wir haben im Vergleich zu Sepang einen guten Schritt gemacht", berichtet Rins. "Ich versuche das Motorrad an meinen Fahrstil anzupassen."

"In Sepang habe ich mir viele Daten von Marc und Joan angesehen. Aber in Portimao nur am Ende des Tages. Ich habe das Gefühl, dass meine Rennpace schneller ist als ihre. Aber man kann immer etwas entdecken, das sie anders machen als ich."

"Ich bin in Sepang und in Portimao eine Sprint-Simulation gefahren. Hier war ich der Spitze näher, aber immer noch ein Stück zurück - zwischen 0,4 und 0,5 Sekunden pro Runde." Das deckt sich mit den Aussagen von Marquez, der den Rückstand auch mit einer halben Sekunde angegeben hat.

Neue Teile erhielt Alex Rins bisher immer erst etwas später Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins probierte auch eine neue Vordergabel von Öhlins. Seine persönliche Bestzeit erzielte er aber mit der bisherigen Version. Insgesamt hatte der ehemalige Suzuki-Fahrer nun sechs Tage Zeit, um die Honda RC213V kennenzulernen.

"Alex mag die Honda", sagt Teamchef Lucio Cecchinello bei 'MotoGP.com'. "Wir machten uns ein wenig Sorgen, wie er sich an das Motorrad anpassen wird. Aber er meint, dass sein Gefühl besser und besser wird. Wir haben ein Chassis-Update und eine neue Aerodynamik getestet."

"Es ist ein Prozess. Alex versteht die Honda immer mehr. Wir können unseren Rückstand reduzieren. Wir freuen uns und sehen dem Saisonstart positiv entgegen." Schwieriger verliefen die Wintertests für den zweiten LCR-Fahrer.

Takaaki Nakagami war in den Zeitenlisten meist auf den hinteren Plätzen zu finden. In Portimao fehlten dem Japaner 1,3 Sekunden auf die Spitze. "Der Rückstand hat sich reduziert, wir haben einen Schritt gemacht", sagt Nakagami. "Das Feedback vom Motorrad wird besser, aber das Motorrad und auch ich müssen uns verbessern."

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.