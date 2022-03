Alex Rins in Lauerstellung: Dank mehr Suzuki-Power weniger sturzanfällig?

Audio-Player laden

Alex Rins steht vor seiner sechsten Saison als MotoGP-Pilot. Die Saison 2022 wird für Rins wegweisend, denn im vergangenen Jahr erlebte der Spanier die bisher schwierigste Saison seiner Karriere. Viele Stürze warfen Rins zurück. Doch bei den Tests im Winter war der Suzuki-Pilot schnell. Für zusätzliche Motivation sorgt die Verpflichtung von Teammanager Livio Suppo. Rins ist mit der Suzuki ein Kandidat für Siege.

"Ich erlebte im vergangenen Jahr viele Höhen und Tiefen. Durch die vielen Stürze war es die schlimmste Saison meines Lebens", blickt Rins im Gespräch mit 'MotoGP.com' zurück. "Viele Stürze waren darauf zurückzuführen, weil ich zu hart attackierte und ans Limit der Suzuki stieß. Die anderen Stürze waren kleine Fehler."

"Wir haben daraus gelernt", ist Rins überzeugt. "Der Speed war auf jeden Fall vorhanden. Doch die Konstanz fehlte. Ich war im vergangenen Jahr nicht so konstant wie Joan (Mir). Doch ich gebe gern 100 Prozent."

"Wir befinden uns auf Kurs, um diesen Schritt zu machen, der es uns erlaubt, in den Rennen etwas mehr Spielraum zu haben", zeigt sich Rins zuversichtlich. Für Optimismus sorgen die Änderungen an der Suzuki GSX-RR.

"Ich habe mir viele Dinge gewünscht. Die Verbesserungen des Motors war einer meiner Wünsche. Sie haben einen riesigen Schritt gemacht. Der Motor hat mehr Leistung", lobt Rins. "Sie müssen weiter an der Aerodynamik arbeiten. Wir sind noch nicht komplett zufrieden. Das ist der wichtigste Bereich, der von Suzuki noch verbessert werden muss."

Der Vertrag bei Suzuki läuft am Saisonende aus. Suzuki bekräftigte, dass sie am liebsten mit Joan Mir und Alex Rins weitermachen möchten. Sieht das Rins auch so? "Es gab noch keine Gespräche, mit keinem Manager. Warten wir ab, was die Zukunft bereithält. Es wäre gut, wenn ich bei Suzuki bleibe. Es wäre aber auch gut, wenn ich bei einem anderen Team unterkomme", lässt Rins seine Zukunft offen.

