Alex Rins muss weiter pausieren: Iker Lecuona fährt in Sepang und Lusail

Alex Rins wird auch bei den kommenden Grands Prix in Malaysia (12.11.) und Katar (19.11.) nicht dabei sein. Das LCR-Honda-Team hat wieder Iker Lecuona als Ersatzfahrer nominiert. Für den Honda-Fahrer in der Superbike-WM werden es die MotoGP-Rennen Nummer sechs und sieben in diesem Jahr sein.

Rins kehrte nach seiner langen Verletzungspause beim Grand Prix von Japan zurück. Aber nach dem Freitagstraining musste er das Handtuch werfen. Die Schmerzen im rechten Unterschenkel waren zu groß. Stefan Bradl fuhr das Wochenende in Motegi zu Ende.

Anschließend schaffte Rins das komplette Wochenende in Indonesien und feierte einen neunten Platz. Aber danach war in Australien wieder nach den Freitagstrainings Schluss. Er flog zurück nach Madrid und wurde erneut am rechten Wadenbein operiert.

Beim Grand Prix von Thailand wurde kein Ersatz nominiert, da dieses Rennen eine Woche nach Australien stattfand. Nun kommt Lecuona in Sepang und Lusail zum Einsatz. Somit könnte Rins in dieser Saison nur noch Ende November beim Finale in Valencia wieder dabei sein.

Ob Rins für Valencia grünes Licht von den Ärzten erhalten wird, bleibt abzuwarten. Am Dienstag nach dem Finale findet ein wichtiger Testtag statt. Dort könnte Rins zum ersten Mal die Yamaha M1 fahren, denn er wechselt im nächsten Jahr ins Yamaha-Werksteam.

Lecuona ist im LCR-Team bereits in Silverstone, Spielberg und Barcelona für seinen Landsmann Rins eingesprungen. Zudem vertrat er in Jerez Marc Marquez im Honda-Werksteam sowie in Assen Joan Mir.

Bei keinem seiner fünf Renneinsätze sammelte Lecuona bisher WM-Punkte. Seine Zukunft liegt weiterhin in der Superbike-WM. Honda hat seinen Vertrag um zwei Jahre für 2024 und 2025 verlängert. Die Saison 2023 hat Lecuona auf WM-Platz 13 beendet. Ihm gelang kein Podestplatz.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.