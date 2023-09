Alex Rins verlässt Honda, aber er glaubt: Marc Marquez wird bleiben

Die Zukunft von Marc Marquez war im Misano-Paddock das große Gesprächsthema. Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister befeuerte die Gerüchteküche mit seinen Aussagen selbst. Beim Montagstest hielt er fest, dass er die Pläne "A, B und C" in der Schublade hat.

In den kommenden Wochen wird Marquez entscheiden, welchen Plan er für die Zukunft in Betracht ziehen wird. Ein Verbleib bei Honda ist wahrscheinlich, aber ein Wechsel zu Gresini-Ducati ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Und was ist Plan C?

Mit Alex Rins hat der erste Honda-Fahrer dem japanischen Motorradgiganten den Rücken gekehrt. Er fährt in den kommenden beiden Jahren für Yamaha. Seinen Platz im LCR-Team wird im nächsten Jahr Johann Zarco übernehmen.

Rins weilte auch in Misano im Fahrerlager und hörte natürlich die vielen Spekulationen rund um Marquez. "Es wäre für alle ein großer Schock, auch für Honda", kommentiert Rins bei MotoGP.com die Gerüchte über einem Wechsel zu Gresini.

Rins kann sich aber nicht vorstellen, dass das passieren wird: "Ich denke und glaube, dass Marc bei Honda bleiben wird. Er ist dort schon seit vielen Jahren. Er war auch lange verletzt. Sie respektieren ihn sehr."

"Ich kann die jetzige Situation von Marc verstehen, weil das Motorrad nicht funktioniert und die Japaner ihm nicht das geben, was er braucht, um schnell zu sein. Ich glaube, Marc bleibt, weil er noch ein weiteres Jahr Vertrag hat."

Rins selbst war in den vergangenen Wochen nur als Zaungast bei den Rennen. Wann der Spanier sein Renncomeback in Angriff nehmen kann, ist weiterhin ungewiss. Seine Beinverletzungen vom Mugello-Sturz sind noch nicht komplett verheilt.

Am kommenden Wochenende wird Rins bei der MotoGP-Premiere in Indien von Stefan Bradl vertreten. Der Deutsche steht vor seinem fünften Renneinsatz in diesem Jahr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.