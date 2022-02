Alle Frauen, die in der Motorrad-WM in die Punkteränge fuhren

Audio-Player laden

In den Starterfeldern der drei WM-Klassen der Motorrad-Weltmeisterschaft findet sich für die Saison 2022 eine Frau. Ana Carrasco, die Supersport-300-Weltmeisterin von 2018, tritt in der Moto3-WM für den spanischen Rennstall Boe SKX an.

Carrasco schickt sich an, eine Liste fortzusetzen, zu der sie selber schon gehört. Die Rede ist von der Liste an Frauen, die WM-Punkte bei einem oder mehreren Rennen der Motorrad-WM eingefahren haben.

Den Anfang machte Taru Rinne in der Saison 1988 der 125er-Klasse. Beim Grand Prix von Frankreich in Le Castellet belegte die Finnin den 14. Platz. Damit schrieb Rinne Geschichte, war sie doch die erste Frau, die es in der seit 1949 bestehenden Motorrad-WM in die Punkteränge geschafft hat. 1989 sammelte Rinne sogar fünfmal WM-Punkte, wobei P7 beim Grand Prix von Deutschland in Hockenheim ihr bestes Ergebnis war.

Die nächste in der Liste war Tomoko Igata. Die Japanerin fuhr in den Jahren 1994 und 1995 in der 125er-Klasse dreimal in die Punkteränge. Auch ihr bestes Ergebnis war ein siebter Platz, erzielt beim Grand Prix von Tschechien 1995 in Brünn.

Auch Katja Poensgen gehört zur Liste der weiblichen WM-Punktegewinner in der Motorrad-WM. Der Deutschen gelang dies in der 250er-Klasse, und zwar mit P14 beim Grand Prix von Italien 2001 in Mugello. Damit machte sich Poensgen zur dritten Frau mit WM-Punkten in der Motorrad-WM, aber zur ersten und bis heute einzigen, die das in der mittleren WM-Klasse geschafft hat.

Und Ana Carrasco? Für die Spanierin wird die Saison 2022 in der Moto3-WM das Comeback im Grand-Prix-Sport. 2013 absolvierte sie ihre erste Saison in der Moto3-WM und fuhr damals zweimal in die Punkteränge. Carrascos bisher bestes Ergebnis ist P8 beim damaligen Saisonfinale in Valencia. Fünf Jahre später machte sie außerhalb der Motorrad-WM Schlagzeilen, als sie in der Supersport-300-WM im Rahmenprogramm der Superbike-WM (WSBK) den WM-Titel errang.

Die bislang letzte Frau, die es in der Motorrad-WM zu WM-Punkten gebracht hat, ist Maria Herrera. Sie schaffte das in der Moto3-WM im Zeitraum 2015 bis 2017 gleich achtmal. Ihr bestes Ergebnis: P11 beim Grand Prix von Australien 2015 auf Phillip Island.

Seit 2019 fährt Herrera im MotoE-Weltcup, der im Rahmenprogramm der Motorrad-WM ausgetragen wird. Weil die für Einheitsmotorräder mit Elektroantrieb ausgeschriebene Klasse aber nicht als WM-Klasse ausgeschrieben ist, gibt es dort keine WM-Punkte, sondern "nur" Punkte zu gewinnen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.