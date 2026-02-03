"Alles fühlt sich besser an": Bagnaia findet mit Ducati GP26 Vertrauen zurück

Ducati begann den ersten Vorbereitungstest für die Saison 2026 an der Spitze. Am ersten Testtag in Sepang (Malaysia) fuhr Marc Marquez vor Fabio Di Giannantonio die Bestzeit. Alex Marquez folgte an der vierten Stelle. Francesco Bagnaia hatte sieben Zehntelsekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen.

Die große Frage lautet, ob Bagnaia mit der weiterentwickelten GP26 sein gutes Gefühl wiederfindet, das er mit der GP25 verloren hat. "Ehrlich gesagt läuft es echt gut", lautet sein erster Eindruck. "Schon von Beginn an hatte ich heute richtig Spaß beim Fahren."

"Das Motorrad ist unglaublich. In der MotoGP zu fahren, ist einfach unfassbar. Nachdem ich frisch aus Mandalika mit der Panigale gekommen bin, war es schon beeindruckend, hier wieder auf dem MotoGP-Bike zu sitzen."

"Sobald ich losgelegt habe, habe ich sofort gemerkt, dass sich mein Gefühl beim Anbremsen verbessert hat, und dafür muss ich mich wirklich bei Ducati bedanken - sie haben mir sehr geholfen, das hier zu finden."

Allerdings will Bagnaia dieses gute Gefühl nach dem ersten Testtag nicht überbewerten, denn "vielleicht liegt es auch an der Strecke, weil ich ja schon vergangenes Jahr hier ziemlich konkurrenzfähig war."

Neben Motegi war Sepang im vergangenen Herbst seine zweite starke Strecke. Bagnaia eroberte die Poleposition und gewann den Sprint. Im Grand Prix kostete ihn ein Reifenschaden ein fast schon sicheres Podium.

"Aber damals hatte ich in einigen Bereichen zu kämpfen, die heute überhaupt kein Problem waren", vergleicht er. "Also, das ist ein echt guter Start. Mit der neuen Verkleidung bin ich die gleiche Rundenzeit gefahren wie mit der alten - also für den ersten Eindruck ist das ziemlich gut."

Bisher bezeichnet Francesco Bagnaia die GP26 als guten Fortschritt Foto: Getty Images AsiaPac

Alex Marquez erklärte, dass sich seiner Meinung nach die GP26 in der Bremsphase sehr ähnlich zur GP24 anfühlt. Die GP25 ist er nie gefahren und kann dazu keine Vergleiche anstellen. Aber auch Bagnaia bestätigt mit der GP26 ein gutes Gefühl in der Bremsphase.

"Beim Anbremsen merkte ich, dass das Bike wirklich stoppt und nicht mehr schiebt - genau das hatte ich mir vergangenes Jahr so oft gewünscht. Ich glaube nicht, dass ein bestimmtes Teil ausschlaggebend war, sondern die neuen Komponenten, die wir ausprobiert haben."

"Sobald ich mit der 26er angefangen habe, hatte ich ein gutes Gefühl. Im Vergleich zur 25er hat sich das Gefühl heute besser angefühlt", betont der zweimalige MotoGP-Weltmeister. Auch das neue Ride-Height-System stellt für ihn einen Fortschritt dar.

"Ich hatte es letztes Jahr in Valencia schon ausprobiert - das war damals der erste Prototyp. Heute hatten wir die finale Version, und sie funktioniert sehr ähnlich wie die alte, aber auf eine bessere Art", so Bagnaia. "Für mich ist das also eine Verbesserung."

Marc Marquez noch nicht zu 100 Prozent fit

Zwar stellte Teamkollege Marc Marquez die Tagesbestzeit auf, doch der Weltmeister will das nicht überbewerten: "Ich habe ganz am Ende des Trainings einen neuen Reifen aufgezogen, genauso wie Di Giannantonio und Vinales."

"Alex aber hat seine schnelle Runde, glaube ich, zur schlechtesten Tageszeit gefahren, um ein Uhr mittags, und 'Pecco' um vier bei großer Hitze. Also ja, für mich ist Malaysia wie immer. Ich versuche einfach, vorn in der Gruppe dabei zu sein."

Denn für Marc Marquez stand bei seinem Comeback etwas anderes im Fokus. Erstmals seit der Verletzung in Indonesien stieg er wieder auf ein MotoGP-Motorrad. Die Pause betrug 121 Tage. Deshalb stellte man sein Testprogramm etwas um.

Marc Marquez fuhr am ersten Testtag nur kurze Runs, um sich zu schonen Foto: Getty Images AsiaPac

"Am Morgen war ich total steif, aber am Nachmittag habe ich mich schon deutlich wohler gefühlt. Wir sind allerdings nur sehr kurze Runs gefahren, zwei, drei Runden, dann wieder Pause, um übermäßige Ermüdung für morgen oder den dritten Tag zu vermeiden.

"Ich weiß aus Erfahrung: Wenn man am ersten Tag nach einer Verletzung zu viel Energie aufwendet, zahlt man es an den nächsten zwei Tagen teuer. Deshalb habe ich es heute bewusst ruhig angehen lassen", so Marc Marquez.

Konnte er dennoch ein Gefühl für die neuen Entwicklungsteile finden? "Nicht wirklich. Ein bisschen was habe ich verstanden, aber weil ich mich am Morgen nicht so gut gefühlt habe, habe ich Ducati gebeten, dass ich den Vormittag einfach für mich nutzen kann."

"Um das Bike wieder zu spüren und mich selbst körperlich wieder freier und im Gleichgewicht zu fühlen. Am Nachmittag lief es dann besser, und wir konnten ein paar Sachen ausprobieren. Da der Motor aber derselbe ist wie im Vorjahr, ist auch der Charakter des Bikes sehr ähnlich."

Kurz vor Testende fuhr der Weltmeister mit neuen Reifen die Bestzeit Foto: Getty Images AsiaPac

"Mal sehen, ob wir morgen anfangen können, mit der Aerodynamik und diesen Dingen zu arbeiten." Es ist offen, ob Marc Marquez bei diesem Test auch eine Sprint-Simulation abspulen wird. Bagnaia hat das für Mittwoch geplant.

Der Weltmeister hat hauptsächlich im Fokus, bis Ende des Monats für den Saisonauftakt fit zu werden: "Das ist das Ziel. Es sind ja noch drei Wochen bis Buriram. Momentan fühle ich mich gut - gut genug zumindest für kurze Runs."

"Ich versuche, auf meinen körperlichen Zustand zu achten, weil ich weiß: Wenn ich mich fit fühle, ist auch der Speed da. Wenn ich mich nicht gut fühle, fehlt auch das Tempo. Dieser Test hier ist das beste Training für [den Test in] Buriram."

"Danach werde ich analysieren, wo meine Schwächen liegen, daran in den nächsten Wochen arbeiten - und in Buriram sollte es dann schon besser laufen. Aber für den ersten Tag bin ich zufrieden."