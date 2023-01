"Alles wird sich komplett ändern" - Fahrer über MotoGP-Sprintrennen

Audio-Player laden

Durch die Erweiterung der MotoGP-Wochenenden durch Sprintrennen bei allen 21 Grands Prix soll die Spannung erhöht und das Vor-Ort-Erlebnis der Fans verbessert werden. Die Verantwortlichen der MotoGP reagieren damit auf das rückläufige Interesse der Fans an der Meisterschaft warum bei allen Events Sprintrennen stattfinden.

Mit den Sprintrennen ändert sich das Wochenendformat der Events in vielen Aspekten. Für die direkte Qualifikation für das Q2 sind die beiden Freitags-Trainings verantwortlich. Das dritte Freie Training am Samstagvormittag wird komplett gestrichen wie das neue Format im Detail aussieht.

Stattdessen erhalten die MotoGP-Piloten am Samstagvormittag ein Freies Training, dessen Ausgang keine Relevanz hat. Deshalb kann die Session für die Rennvorbereitung genutzt werden. Doch im Gegensatz zum FT4, das bisher als Vorbereitung für die Rennen genutzt wurde, findet das neue Freie Training am Vormittag und nicht wie die Rennen am Nachmittag statt.

Was laut Fabio Quartararo die größte Herausforderung sein wird

"Alles wird sich komplett ändern", prophezeit Ex-Weltmeister Fabio Quartararo, der vor allem Änderungen bei der Rennvorbereitung der Teams erwartet: "Bisher bereitete man das Rennen im FT4 vor. Diese Session fand immer am Nachmittag statt."

Laut Francesco Bagnaia wird die Psyche entscheidend sein

MotoGP-Champion Francesco Bagnaia ist ebenfalls überzeugt, dass die Sprintrennen nach einer neuen Herangehensweise verlangen. "Es wird eine komplett andere Geschichte", bemerkt der Ducati-Pilot. "Man kann vom Start bis zur Zieldurchfahrt voll attackieren. Das geht im Rennen am Sonntag nicht, weil man die Reifen schonen muss. Vielleicht liege ich aber auch falsch."

Wird es spezielle Abstimmungen für die Sprintrennen geben?

"Viele Dinge werden sich ändern", bestätigt auch Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaro. "Die Fahrer müssen ihre körperliche Vorbereitung anpassen. Aber auch aus technischer Sicht wird sich vieles ändern."

"Es gab bereits einige Gespräche mit den Leuten von Aprilia, um herauszufinden, ob wir für die kurzen Rennen etwas ändern können", lässt Espargaro durchblicken.

Das erste Sprintrennen der MotoGP-Geschichte wird am 25. März beim Saisonauftakt in Portimao gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.