Als Ersatz für Kasachstan: Zweites MotoGP-Wochenende in Misano!

Die MotoGP wird in diesem Jahr zwei Mal in Misano gastieren. Das bestätigten die Verantwortlichen der Motorrad-WM am Montag in einer Mitteilung. Im September wird es somit zwei MotoGP-Wochenenden auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli geben.

Nach dem ursprünglichen Termin (6. - 8. September) fahren Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez und Co. zwei Wochen später noch einmal auf der Piste an der Adriaküste. Vorausgegangen war eine mehrfache Verschiebung der Kasachstan-Premiere.

Nachdem das Event im vergangenen Jahr gestrichen wurde, gab es in diesem Jahr zuerst eine Verschiebung auf den ursprünglichen Indien-Termin und später eine Absage. Als Grund werden "betriebliche und logistische Probleme, die sich aus den früheren Überschwemmungen in der Region ergeben haben" genannt.

In den zurückliegenden Wochen wurde gerätselt, auf welcher Strecke ein Ersatz-Grand-Prix ausgetragen werden kann. Zuerst war von Doha (Katar) die Rede, doch die zu erwartenden extremen Temperaturen ließen die Verantwortlichen zweifeln.

Später kursierten auch Gerüchte, die bei den Zuschauern sehr beliebte Rennstrecke im tschechischen Brünn könnte in den MotoGP-Kalender zurückkehren, doch für ein MotoGP-Comeback müsste das Autodrom Brno neu asphaltiert werden (zur Story). Dafür fehlen die finanziellen Mittel und auch die Vorbereitungszeit ist zu knapp.

Schlussendlich fiel die Wahl auf Misano. Bereits zu Corona-Zeiten fuhren die MotoGP-Piloten an zwei Wochenenden auf dem 4,2 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs. Doch dieses Mal gibt es eine einwöchige Pause zwischen dem Grand Prix von San Marini und dem neu hinzugekommenen Grand Prix der Emilia-Romagna, der für den 20. bis 22. September geplant ist.

Der zweite Misano-Termin verursacht allerdings ein neues Problem. Denn am gleichen Wochenende soll die Superbike-WM im nur 280 Kilometer entfernten Cremona fahren. Es wird erwartet, dass ein neuer Termin für die Cremona-Premiere gefunden wird.