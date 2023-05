Alvaro Bautista machte Dani Pedrosa den Wechsel in die WSBK schmackhaft

Für Alvaro Bautista begann in der Saison 2019 ein neuer Abschnitt in der Karriere. Nach neun Jahren in der MotoGP wechselte Bautista in die Superbike-WM und eroberte die seriennahe Meisterschaft im Sturm. Spielerisch fuhr der Rookie von Sieg zu Sieg. Die Geschichte hat aber auch gezeigt, dass es für Fahrer aus der MotoGP nicht immer so leicht ist, in der Superbike-WM erfolgreich zu sein.

"Es gibt einige MotoGP-Fahrer, die in die Superbike-WM kamen und hier keine guten Ergebnisse erzielen konnten", bestätigt Bautista. Wer könnte der nächste MotoGP-Pilot sein, der in der Superbike-WM erfolgreich ist?

"Prognosen sind schwierig, denn die Reifen und die Motorräder sind anders. Danilo (Petrucci) hat den Wechsel gemacht und realisiert, dass es nicht einfach ist. Das Level ist sehr hoch. Man muss alles geben, um hier schnell zu sein", erklärt Bautista im Exklusiv-Interview mit 'Motorsport.com'.

Auf WSBK-Duelle mit MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hätte WSBK-Champion Alvaro Bautista große Lust: "Es wäre interessant, Pecco hier zu sehen, weil er mit seiner Trainings-Panigale sehr schnell ist."

In der MotoGP waren Dani Pedrosa und Alvaro Bautista einige Jahre lang Markenkollegen bei Honda Foto: Repsol

"Marc Marquez wäre auch interessant", bemerkt Bautista und verrät: "Im vergangenen Winter sprach ich mit Dani Pedrosa. Ich teilte ihm mit, dass das Superbike mit diesen Reifen sehr gut mit leichten Fahrern harmoniert. Ich sagte ihm, dass es ihm Spaß machen würde. Er meinte, dass er es vielleicht probiert."

Als KTM-Testpilot hat Dani Pedrosa aber keinerlei Möglichkeiten für einen Superbike-Test, weil die Österreicher keine Superbikes im Programm haben. Zudem ist Pedrosa mit den MotoGP-Tests gut beschäftigt. Wie schnell der langjährige Honda-Pilot nach wie vor ist, konnte man beim Wildcard-Start in Jerez sehen.

Dani Pedrosa genoss den Gaststart bei der MotoGP in Jerez Foto: KTM

"Ich war sehr überrascht", gesteht Bautista mit Blick auf die Performance von Pedrosa beim Gaststart. "An Danis Qualitäten habe ich keine Zweifel. Doch als Testfahrer verliert man ohne den ständigen Wettbewerb etwas Speed. Ich war wirklich überrascht, was seine Performance angeht."

"Er musste vorsichtig sein, keinen Fehler zu machen und keinen anderen Fahrer zu stören. Ich denke, dass er ohne diese Gedanken noch weiter vorne gelandet wäre. Er zeigte in den Trainings ein sehr hohes Tempo. In den Rennen musste er vorsichtig sein, um keine dummen Dinge zu machen", kommentiert Bautista. "Aber ich bin wirklich überrascht und freue mich für ihn."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.