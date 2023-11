Alvaro Bautista mit Wildcard in Sepang: Kann er wie Troy Bayliss 2006 gewinnen?

Das MotoGP-Saisonfinale im Jahr 2006 in Valencia ist aus zwei Gründen in die Geschichtsbücher eingegangen. Einerseits gewann Nicky Hayden den Weltmeistertitel und stieß Valentino Rossi vom Thron. Andererseits feierte Troy Bayliss seinen einzigen Sieg in der Königsklasse.

Als Ducati im Jahr 2003 in die MotoGP eingestiegen ist, lautete die Fahrerpaarung Loris Capirossi und Bayliss. Der Australier hatte mit der italienischen Marke 2001 den WM-Titel in der Superbike-WM gewonnen. 2002 ist er knapp Colin Edwards unterlegen.

In seiner MotoGP-Debütsaison gelangen Bayliss drei dritte Plätze. Aber 2004 stand er nur noch beim Finale auf dem Podium. Er musste Ducati verlassen und wechselte ins Pons-Honda-Team. Spitzenergebnisse blieben 2005 aus.

Wegen eines gebrochenen Armes verpasste Bayliss die letzten sechs Rennwochenenden. Das Kapitel MotoGP war für ihn vorbei. Sein Weg führte ihn zurück in die Superbike-WM und zurück zu Ducati. 2006 wurde Bayliss zum zweiten Mal Weltmeister.

Als Dank für diese Erfolge nominierte ihn Ducati für das MotoGP-Finale in Valencia. Sete Gibernau musste damals verletzungsbedingt pausieren. Bayliss führte das Rennen von Beginn an an und gewann sensationell vor seinem Teamkollegen Capirossi.

"Da Sete verletzt war, hatten sie mich gefragt, ob ich das letzte Rennen der 990er-Ära fahren möchte. Um das Projekt zu beenden, das Loris und ich 2003 gestartet haben", blickt Bayliss bei WorldSBK.com zurück. "Das machte viel Sinn."

Troy Bayliss sprang für Sete Gibernau ein und holte seinen einzigen MotoGP-Sieg Foto: Ducati

"Das Wochenende entwickelte sich zu einem Märchen. Ich werde das nie vergessen, das war sehr speziell." Bayliss kam, siegte und fuhr nie wieder ein MotoGP-Rennen. 2008 wurde er noch ein drittes Mal Superbike-Weltmeister.

Am kommenden Wochenende kehrt Alvaro Bautista in die Königsklasse zurück. Beim Grand Prix von Malaysia ist der zweimalige Superbike-Weltmeister mit einer Wildcard dabei. Ducati ermöglicht ihm diesen Gaststart als Dank für seine Erfolge.

Teamchef Cecconi: "Alvaro will nicht nur im Feld sein"

Sepang wird Bautistas erstes MotoGP-Rennen seit Ende 2018 sein. Gelingt ihm der gleiche Coup wie Bayliss 2006? "Schwierig zu sagen, weil Alvaro nicht hingeht, um nur im Feld zu sein", meint sein Superbike-Teamchef Stefano Cecconi bei WorldSBK.com.

"Er hat den ersten Test genossen. Dieser Test war eine Belohnung. Dann bekam er eine zweite Testchance. Ich denke, in seinem Herzen hat er angefangen, groß zu denken. Natürlich kann man sich nicht bei nur einem Event den Sieg als Ziel vornehmen."

Zweimal hat Alvaro Bautista die aktuelle Desmosedici testen können Foto: Ducati

"Ich sehe aber nicht, dass er nur dort sein wird, um Spaß zu haben. Ich denke, er geht davon aus, dass er auf der Strecke stark sein wird, vor allem wenn es heiß sein sollte. Er hat keinen Druck, weil seine WM zu Ende ist. Ich glaube, es wird Spaß machen."

Im Juni konnte Bautista die aktuelle Desmosedici in Misano testen. Anfang August gab es dann einen zweiten Test in Misano. Dieser kam kurzfristig zustande, denn Testfahrer Michele Pirro war verletzt und Bautista sprang ein.

Bayliss: "Vielleicht will er dem SBK-Paddock etwas beweisen"

Nach dem Superbike-Saisonfinale in Jerez war geplant gewesen, dass er beim zweitägigen Test weitere Runden mit dem MotoGP-Bike fahren kann. Aber aufgrund des schlechten Wetters am ersten Tag blieb zu wenig Zeit. Die Arbeit mit dem Superbike war wichtiger.

"Man weiß es nie", meint Bayliss über den Wildcard-Start des Spaniers. "Es könnte für ihn zu einem großartigen Wochenende werden. Die Zeit wird es zeigen. Er hat keinen Druck. Wir wissen, dass er auf diesem Motorrad schnell ist und wir wissen auch, dass alles passieren kann."

Als zweimaliger Superbike-Weltmeister kehrt Alvaro Bautista in die MotoGP zurück Foto: WorldSBK.com

"Jetzt wird er sich allen Jungs stellen müssen. Er wird das Gefühl haben, dass er sich selbst und vielleicht auch dem Superbike-Paddock etwas beweisen will, wer weiß? So fühlte ich mich damals. Ich wünsche ihm das Beste und hoffe, dass er eine tolle Zeit haben wird."

Mit 38 Jahren wird Bautista in Sepang der älteste Fahrer im MotoGP-Feld sein. Zwischen 2010 und 2018 hat er 158 Rennen in der Königsklasse bestritten. Dreimal stand Bautista auf dem Podest. Einmal startete er von der Poleposition und einmal fuhr er die schnellste Rennrunde.

Mit Bildmaterial von Ducati Corse.