Andrea Dovizioso: Arzt glaubt nach Operation an MotoGP-Start in Jerez

Der Start bei einem regionalen Motocross-Rennen in Faenza am 28. Juni verlief für Andrea Dovizioso nicht nach Plan. Bei einem Sturz brach sich der Italiener das linke Schlüsselbein. Noch am Sonntag wurde "Dovi" in ein Krankenhaus nach Modena gebracht und operiert.

Der Eingriff war erfolgreich, wie sein Arzt Giuseppe Porcellini bestätigt. Dieser hat Dovizioso in der Vergangenheit schon an der rechten Schulter behandelt. Eine Operation des linken Schlüsselbeins soll nicht unbedingt notwendig gewesen sein.

Man hatte sich aber dafür entschieden, den Knochen mit einer Metallplatte zu stabilisieren, um die Genesungszeit zu beschleunigen. Denn nun steht Dovizioso vor einem Wettlauf gegen die Zeit. Für den 19. Juli ist der MotoGP-Saisonauftakt in Jerez geplant.

"Aus medizinischer Sicht ist sein Zustand sehr gut", bestätigt Porcellini bei 'Sky Sport Italia'. Der Bruch soll zwar "etwas kompliziert" zu fixieren gewesen sein, aber es gab keine Komplikationen. Hilfreich ist, dass die Muskeln der MotoGP-Fahrer gut trainiert sind.

"Mit Fabrizio Borra, seinem Physiotherapeuten, haben wir bereits einen Plan erstellt, damit er bald wieder Motorradfahren kann", blickt der Arzt auf die kommenden Wochen. Denn in 17 Tagen steht in Jerez ein MotoGP-Testtag auf dem Programm.

Bis dahin muss Dovizioso fit werden, denn beim kurzen Kalender kann man es sich kaum erlauben, ein Rennen zu verpassen, wenn man um die WM kämpfen will. "Wir probieren es. Medizin ist keine genaue Wissenschaft, aber beim letzten Mal konnte er nach 21 Tagen wieder fahren", sagt Porcellini.

"Aus muskulärer Sicht sollte er es schaffen. Die Fahrer sind gut trainiert und können auch mit Schmerzen besser umgehen. Ich glaube, dass er es schaffen wird." Beispiele der Vergangenheit zeigen, dass es nach einem Schlüsselbeinbruch möglich ist, in kürzester Zeit wieder MotoGP zu fahren.

Unvergessen ist Assen 2012, als sich Lorenzo im Training ein Schlüsselbein gebrochen hat, nach Barcelona zur Operation flog und pünktlich zum Rennen zurück in Assen war. Er schaffte damals den fünften Platz. Deswegen geht Ducati davon aus, dass Dovizioso bis Jerez soweit fit sein sollte, um plangemäß fahren zu können.

Mit Bildmaterial von LAT.