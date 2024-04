Andrea Dovizioso gibt nach Motocross-Sturz Update: Lange Liste an Brüchen

Am 9. April hatte Ex-MotoGP-Fahrer Andrea Dovizioso beim Motocross-Training einen schweren Unfall. Der Italiener ist auf der Strecke bei Terranuova Bracciolini in der Provinz Arezzo unterwegs gewesen. Beim Sturz hatte Dovizioso das Bewusstsein verloren und musste von Rettungskräften per Helikopter ins Careggi Krankenhaus nach Florenz geflogen werden.

Es konnte früh Entwarnung gegeben werden, dass sich der 38-Jährige keine lebensgefährlichen Verletzungen zugezogen hat. Nun hat Dovizioso zwei Wochen nach dem Unfall auf seinem Instagram-Kanal ein Update gegeben.

Er hat sich eine lange Liste an Verletzungen zugezogen: "Ich habe mir das rechte Schlüsselbein gebrochen. Das musste operiert werden, weil es in schlechter Form war. Auch die Bänder in der [rechten] Schulter mussten repariert werden."

"Die anderen Brüche sind nicht so ernsthaft, aber man muss geduldig sein. Ich habe zwei gebrochene Rippen, drei gebrochene Wirbelfortsätze und einen kleinen Riss beim Brustbein", zählt Dovizioso auf. "Dazu ist der Nerv im linken Knie angeschlagen."

"Im Fuß habe ich auch eine kleine Parese, aber das hat sich schon wieder zu 100 Prozent erholt. Ich habe das linke Handgelenk gebrochen, aber es wurde alles zusammengesetzt. Und ich habe einen kleinen Bruch in der Hüftpfanne im Beckenbereich."

"Darum muss ich mich gut kümmern, weshalb ich für zwei bis drei Wochen einen Rollstuhl benutzen muss." Nach der Erstversorgung in Florenz ging es für Dovizioso weiter in ein Krankenhaus nach Sassuolo.

Die Operationen hat dort Doktor Giuseppe Porcellini durchgeführt. In dessen Händen hat sich Dovizioso schon in der Vergangenheit nach Verletzungen befunden. "Ich hatte eine schwierige Woche im Krankenhaus, aber das Team hat mir geholfen, diese sechs Tage gut zu überstehen."

"Ich bedanke mich beim Krankenhaus in Florenz und beim Krankenhaus in Sassuolo", so der Italiener. Er hält außerdem fest, dass er sich genügend Zeit für die Genesung und die Rehabilitation nehmen wird.

"Ich denke, was im Leben passiert, wenn man diese Rückschläge hat, dann bietet das die Möglichkeit, einen klareren Fokus zu haben, was wir im Leben tun wollen. Darüber werde ich nachdenken. Ich habe viel Zeit, um nachzudenken."

"Aber ich denke, es gibt auch eine positive Seite davon", findet Dovizioso. Nach dem Ende seiner MotoGP-Karriere im Herbst 2022 hat er sich seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Motocross verschrieben.

Er fährt nicht nur Motocross-Rennen, sondern hat mit seiner Firma RPM auch das Management der Strecke in Faenza übernommen. Der "04 Park - Monte Coralli" wurde und wird komplett modernisiert. Die Arbeiten sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.