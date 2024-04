Andrea Dovizioso nach Motocross-Unfall im Krankenhaus

Ex-MotoGP-Pilot Andrea Dovizioso ist nach seinem Rücktritt aus der Königsklasse Ende 2022 vornehmlich auf der Motocross-Strecke unterwegs. Nun hatte der Italiener ausgerechnet dort einen schweren Sturz.

Wie die italienische La Gazzetta dello Sport berichtet, sei der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister kurz nach elf Uhr am Dienstag auf der Strecke Terranuova Bracciolini in der Provinz Arezzo verunglückt und habe sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen.

Rettungskräfte seien sofort zur Stelle gewesen, um den Verletzten vor Ort erstzuversorgen. Zur Sicherheit habe man Dovizioso anschließend aber mit einem Rettungshubschrauber ins Florentiner Krankenhaus Careggi geflogen.

Dem Bericht zufolge wurde der 38-Jährige mit dem Code drei (differenzierte Dringlichkeit: stabiler Zustand mit Leiden, das in der Regel eine eingehende Diagnose und komplexe Untersuchungen erfordert) eingeliefert. Lebensgefahr bestehe nicht.

UPDATE, 17:10 Uhr: Wie unsere italienischen Kollegen erhahren haben, wurde im Krankenhaus ein CT-Scan bei Dovizioso durchgeführt. Der ist negativ ausgefallen. Der ehemalige MotoGP-Pilot ist bei Bewusstsein. Diagnostiziert wurden ein Bruch des rechten Schlüsselbeins sowie Verletzungen an Rippen und Hand.

Motocross war bereits während Doviziosos langjähriger MotoGP-Karriere seine bevorzugte Trainingsmethode. Mittlerweile ist es zu seiner Hauptbeschäftigung geworden.

So trat er bei der Italienischen Meisterschaft an und übernahm kürzlich die Leitung der Strecke Monte Coralli in Faenza, die umfangreich renoviert und in Anlehnung an Doviziosos Startnummer in "04 Park - Monte Coralli" umbenannt wurde.

Dovizioso war von 2002 bis 2022 Stammfahrer in der Motorrad-WM. In der 125er-Klasse gewann er 2004 seinen einzigen Titel. 15 Jahre lang fuhr er in der Königsklasse. Die Saison 2021 bestritt er nach einem Sabbatical aber nicht komplett.

Seine größten MotoGP-Erfolge feierte er mit Ducati. 14 Grand-Prix-Siege und 40 Podien erreichte die Kombination gemeinsam. In den Jahren 2017 bis 2019 kämpfte er um den WM-Titel, musste sich aber jedes Mal Marc Marquez geschlagen geben. 2022 trat er sechs Rennen vor dem Saisonende endgültig zurück.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.