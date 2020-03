Andrea Dovizioso wird 34 Jahre alt: Ein Blick auf seine Karriere

Andrea Dovizioso feiert heute am 23. März seinen 34. Geburtstag. Angesichts der derzeitigen Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus und die dramatischen Folgen von COVID-19 in Italien wird es für "Desmo Dovi" wohl kein Feiertag sein.

Auch in Doviziosos Heimatstadt Forli herrschen strikte Ausgangsbeschränkungen. "Man vermisst es, Dinge zu tun, und es ist schwierig. Man denkt nicht daran, sich auszuruhen. Man will nur sagen: 'Ich würde gerne dorthin gehen, ich würde das gerne tun'", sagte der Ducati-Pilot vor einigen Tagen bei 'Sky Sport Italia'.

"Aber das sind die Fakten und wir passen uns an." Das hat natürlich auch Auswirkungen auf sein Trainingsprogramm: "Wir sind nicht frei, das zu tun, was wir normalerweise tun und können unserer Routine nicht folgen. Wir sind eingeschränkt, aber die physische Vorbereitung ist nicht beeinträchtigt, obwohl sich unser Programm geändert hat."

Andrea Dovizioso, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Wann das erste MotoGP-Rennen tatsächlich über die Bühne gehen wird, steht derzeit in den Sternen. "Wenn die Saison wieder beginnt, werden wir wie eine Rakete ohne Pause starten", denkt Dovizioso an die Zukunft. "Es wird davon abhängen wann es passiert, wie viele Rennen wir fahren werden. Im Moment schaue ich nicht auf den Zeitplan. Ich werde es tun, wenn der Start der Meisterschaft feststeht. Jetzt ist das sinnlos."

Im Jahr 2001 debütierte Dovizioso in Mugello in der 125er-Klasse. Seit 2002 ist er ein Fixststarter und hat seither keinen einzigen Grand Prix auslassen müssen. 2004 krönte sich Dovizioso zum Weltmeister der 125er-Klasse. In den Jahren 2006 und 2007 wurde er Vizeweltmeister der 250er-Klasse. Seit 2008 fährt er MotoGP.

Die vergangenen drei Jahre schloss Dovizioso jeweils als Vizeweltmeister ab. Insgesamt hat er 313 Grands Prix bestritten, davon 215 in der Königsklasse. Klassenübergreifend stand der 34-Jährige 23 Mal auf der höchsten Stufe des Podiums. 14 MotoGP-Rennen hat Dovizioso gewonnen. Dazu kommen 101 Podestplätze (60 in der MotoGP), 20 Pole-Positions (7 in der MotoGP) und 22 schnellste Rennrunden (11 in der MotoGP).

Mit Bildmaterial von Ducati.