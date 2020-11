Andrea Dovizoso nach Ducati-Abschied erleichtert: WM-Platz vier das Maximum

Andrea Dovizioso hat sich beim MotoGP-Saisonfinale in Portimao mit einem sechsten Platz von Ducati verabschiedet. In seinem vorerst letzten Rennen in der Königsklasse lag der Italiener zu Beginn außerhalb der Top 10, machte dann aber sukzessive Plätze gut und setzte sich am Ende knapp gegen Stefan Bradl (Honda) durch.

"Im Rennen war ich sehr fokussiert darauf, für die WM das Maximum herauszuholen", sagt Dovizioso. "Ich habe nicht allzu viel über die Vergangenheit oder die Zukunft nachgedacht. Es war ein schwieriges Wochenende, weil ich auf dieser Strecke zu kämpfen hatte, aber in Bezug auf die Situation und meine Zukunft war ich entspannt."

2021 legt der Italiener ein Sabbatjahr ein, hat jedoch die Ambition zurückzukehren. Seine vorerst letzte Saison beendete er auf dem vierten Gesamtplatz. Es ist das erste Mal seit 2017, dass er es in der WM nicht unter die Top 3 geschafft hat.

Gefühl für den Titelkampf "nicht gut genug"

"Letzten Endes bin ich glücklich, denn unser Ziel war, in der WM Vierter zu werden. Das ist gelungen", hält Dovizioso fest. "Von Startplatz elf war das nicht einfach. Leider hat es nicht für den dritten Gesamtplatz gereicht, aber mit dem Gefühl, das ich in dieser Saison hatte, Vierter zu werden, sehe ich als Bestätigung meiner Mentalität und Arbeitsweise."

Zum Saisonstart war er mit Ducati freilich mit dem Ziel angetreten, um den Titel zu kämpfen. "Doch dafür war das Gefühl leider nicht gut genug", sagt der 34-Jährige rückblickend. "Das ist enttäuschend, es war seine sehr schwierige Saison."

"Es ist immer schwierig, den Leuten zu erklären, welches Gefühl man auf dem Motorrad hat. Wenn dieses Gefühl schlecht ist, auf jeder Strecke, bei allen Bedingungen, und man im Qualifying, in den Trainings immer zurückliegt und erst im Rennen in der Lage ist, Positionen gutzumachen, aber trotzdem nicht fahren kann wie früher, ist es schwierig."

Dovizioso: "Ich werde vieles vermissen"

Dabei bereitete Dovizioso vor allem die Umstellung auf die neue Hinterreifen-Konstruktion von Michelin Schwierigkeiten. Sein gewohnter Fahrstil harmonierte damit nicht mehr, seine Stärke auf der Bremse ging verloren. "Gemessen an dem Gefühl ist der vierte Platz ein wirklich gutes Ergebnis", resümiert der Italiener.

Im Rennen kämpfte Dovizioso mit Stefan Bradl um den sechsten Platz Foto: Motorsport Images

"Ich habe acht Jahre mit einigen dieser Menschen verbracht, ein paar schöne Siege gefeiert. Das schweißt zusammen. Ich werde also vieles vermissen. Aber ich fühle mich in diesem Moment auch befreit. Denn wie ich schon oft gesagt habe, ging es mir mit dieser Situation nicht gut. Jetzt, wo es zu Ende ist, fühle ich mich erleichtert."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.