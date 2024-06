Aprilia 2025: Wer wird der neue MotoGP-Teamkollege von Jorge Martin?

Die Hinhalte-Taktik von Ducati hat WM-Leader Jorge Martin beim MotoGP-Wochenende in Mugello dazu getrieben, ein Angebot von Aprilia anzunehmen (wie es zum Deal kam). Ab der MotoGP-Saison 2025 wird der Spanier eine der beiden Werks-Aprilias pilotieren. Noch offen ist, wer sein Teamkollege sein wird.

Beim zurückliegenden Grand Prix in Barcelona verkündete Aprilia-Rennleiter Massimo Rivola gegenüber einem italienischen TV-Team, dass Maverick Vinales auch 2025 für das Werksteam fahren wird. Doch Vinales stellte daraufhin klar, dass er noch keine finale Entscheidung getroffen hat (zur Meldung).

Mittlerweile spricht auch Rivola nur noch von einem Wunsch und nicht von einer Tatsache, Vinales im Team zu halten. "Maverick ist ein absoluter Spitzenfahrer", schwärmt Rivola vom Spanier und sieht in Martin/Vinales "die stärkste Paarung der Meisterschaft".

"Aber man kann nicht immer haben, was man will", ist sich der Aprilia-Manager bewusst. Die Verpflichtung von Martin erfuhr Vinales nicht vorab. "Mein Fehler war, dass ich ihm nicht gesagt habe, dass das passieren wird. Es war vorrangig, den Vertrag abzuschließen", rechtfertigt sich Rivola.

Massimo Rivola schwärmt von Maverick Vinales Foto: Motorsport Images

Plan B nicht mehr möglich: Enea Bastianini landet bei KTM

Ursprünglich hieß es, Aprilia plane, einen Italiener ins Team zu holen. Der Name von Enea Bastianini wurde immer wieder mit Aprilia in Verbindung gebracht. "Unsere Priorität ist es, zu verstehen, was Maverick plant. Wenn Maverick bleiben will, dann gibt es keinen Platz für Enea. Aber natürlich ist Enea einer der Fahrer, die ich seit langem hierher holen möchte", kommentiert Rivola.

Enea Bastianini scheint sich mit KTM einig zu sein Foto: Motorsport Images zur Meldung). Marco Bezzecchi wäre für Aprilia ein weiterer vielversprechender Italiener, der für 2025 noch keinen Vertrag hat.

Trackhouse: Massimo Rivola sieht keinen Platz für Joe Roberts

Noch nicht klar ist, wie es bei Trackhouse weitergeht. Das Aprilia-Satellitenteam blieb in der laufenden Saison hinter den Erwartungen zurück, was auch auf Raul Fernandez' Armpump-Problem zurückzuführen ist. Der Spanier hat sich vor Mugello dazu entschieden, die Pause bis zum Assen-Wochenende zu nutzen, um sich erneut operieren zu lassen (mehr Informationen).

Joe Roberts gewann in Mugello das Rennen der Moto2 Foto: Motorsport Images

Massimo Rivola mit Trackhouse-Teammanager Davide Brivio Foto: Motorsport Images

Da Trackhouse ein US-Team ist, liegt es nahe, nach einem Fahrer aus den Vereinigten Staaten zu suchen. Joe Roberts setzt sich in der laufenden Moto2-Saison stark in Szene. Doch Rivola sieht keine Chance für den aktuell vielversprechendsten US-Fahrer: "Ich glaube nicht, dass das etwas wird, da es aktuell sehr gute Fahrer auf dem Markt gibt."

