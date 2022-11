Aprilia arbeitet für 2023: Tests im Windkanal und auf der Strecke in Jerez

Audio-Player laden

Nach dem Saisonfinale und dem einen offiziellen Testtag in Valencia hat sich die MotoGP in die Winterpause verabschiedet. Für die Stammfahrer herrscht bis zu den offiziellen Tests im kommenden Februar ein Testverbot. Hinter den Kulissen wird bei allen Herstellern und Teams weitergearbeitet und die Saison 2023 vorbereitet.

Für die Testfahrer gibt es kein Testverbot. So gab es in dieser Woche am Dienstag und Mittwoch (15. und 16. November) in Jerez de la Frontera Fahrbetrieb. Ducati und Aprilia hatten die Strecke im spanischen Andalusien gemietet.

Für Ducati war Michele Pirro mit dem neuen Motorrad unterwegs, das beim Valencia-Test von den Stammfahrern bewegt worden ist. Bei Aprilia war Lorenzo Savadori im Einsatz. Teilweise herrschten bei dem Test auch schlechte Wetterbedingungen.

Trotzdem konnte Savadori an den beiden Tagen 134 Runden abspulen. Sein Fokus lag auf neuen Konfigurationen der Elektronik. Über den Winter werden die Aprilia-Ingenieure die gesammelten Daten auswerten und analysieren.

Parallel dazu arbeitete Aprilia in dieser Woche an der Aerodynamik. Seit einiger Zeit nutzt Aprilia den Windkanal von Toyota Motorsport Europa (TGR-E) in Köln, wo früher die Formel-1-Autos der japanischen Marke gebaut worden sind.

Aleix Espargaro und Maverick Vinales saßen dabei auf Windkanalmodellen des Prototypen für 2023. Erstmals waren in Köln auch Miguel Oliveira und Raul Fernandez dabei. Bei den Aprilia-Neulingen ging es um die grundlegende Aerodynamik.

Ihre Sitzposition wurde optimiert, damit sie sich auch gut hinter der Verkleidung verstecken können, um so wenig Luftwiederstand wie möglich zu erzeugen. Mit 180 Zentimetern Körpergröße ist übrigens Espargaro der größte Aprilia-Fahrer.

Die nächsten Testfahrten finden Anfang Februar in Sepang (Malaysia) statt. Vom 5. bis 7. Februar darf Savadori den Shakedown-Test fahren. Vom 10. bis 12. Februar sind dann wieder die Stammfahrer aller Teams im Einsatz.

Mit Bildmaterial von Aprilia.