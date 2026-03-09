Zum Hauptinhalt springen

Reaktion
MotoGP Buriram

Aprilia beim Saisonauftakt 2026 stärkste Kraft: Massimo Rivola nennt die Gründe

Massimo Rivola erläutert die Hintergründe, weshalb Aprilia beim MotoGP-Saisonauftakt 2026 in Thailand auf ganzer Linie stärker war als Ducati

Mario Fritzsche Oriol Puigdemont
Veröffentlicht:
Aprilia beim Saisonauftakt 2026 stärkste Kraft: Massimo Rivola nennt die Gründe

Aprilia gab beim MotoGP-Saisonauftakt 2026 in Buriram den Ton an

Foto: Gold Gold

Die MotoGP-Saison 2026 begann beim Grand Prix von Thailand in Buriram insofern mit einer Überraschung, dass Ducatis Erfolgsserie von zuvor 88 Podestplätzen in Folge gerissen ist. Vom Aragon-Wochenende 2021 bis zum Valencia-Wochenende 2025 hatte es am Sonntag immer mindestens ein Ducati-Fahrer auf das Podium geschafft. Am Buriram-Sonntag 2026 war VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio auf P6 der bestplatzierte Ducati-Fahrer.

Mehr noch: Aprilia hat Ducati beim Auftakt in die neue Saison klar den Rang abgelaufen. Nicht nur, dass Marco Bezzecchi am Sonntag einen souveränen Start-Ziel-Sieg eingefahren hat, nachdem er tags zuvor im Sprint noch in Führung liegend gestürzt war. Die anderen drei Aprilia-Fahrer - Bezzecchis Teamkollege Jorge Martin sowie die Trackhouse-Piloten Raul Fernandez und Ai Ogura - kamen am Buriram-Sonntag allesamt in den Top 5 ins Ziel.

Somit hatte Aprilia im ersten Grand Prix der MotoGP-Saison 2026 alle vier Fahrer vor dem besten Ducati-Fahrer im Ziel. Ducati-Teammanager Davide Tardozzi sprach daraufhin von "vier Ohrfeigen" auf einmal. Und er sieht Aprilia als ernsthafte Bedrohung. Wie aber schätzt man die Lage auf Aprilia-Seite ein?

Marco Bezzecchi, Massimo Rivola, Jorge Martin

Massimo Rivola (hier mit Bezzecchi und Martin) hatte in Buriram Grund zur Freude

Foto: Aprilia Racing

"Ich finde, alle vier Fahrer haben auf ihre Art Besonderes geleistet", sagt Aprilia-Rennleiter Massimo Rivola und zählt auf: "Marco, weil er ein perfektes Rennen hingelegt hat, in dem er regelrecht davongeflogen ist. Jorge, weil er nach einer fast komplett verpassten Saison so zurückgekommen ist. Raul, weil er am Sonntagmorgen noch Schmerzen in der Schulter hatte. Und Ai, weil er sich nach einem schlechten Start wieder nach vorne gekämpft hat und an Stellen überholt hat, an denen man normalerweise nicht überholt. Großes Kompliment an alle vier."

Rivola: Aprilia-Fabrik "wird von Jahr zu Jahr besser"

Auf Nachfrage, in welchen Bereichen die Aprilia RS-GP26 besser sei als das Vorgängermodell RS-GP25 (mit dem Bezzecchi schon die letzten beiden Grands Prix der Saison 2025 gewonnen hatte), antwortet Rivola: "Ich denke, es ist bekannt, dass wir im Bereich der Aerodynamik ziemlich aggressiv sind. Hinzu kommen Kleinigkeiten hier und da. Es sind oft die kleinen Dinge, die einen Unterschied bewirken."

Aprilia RS-GP26 mit Luftschacht im F-Duct-Prinzip

Eine Art F-Duct wie früher in der Formel 1 ist Aprilias neuester Aero-Coup

Foto: Gold & Goose / Getty Images

"Man kann sehen, dass die Grundform des Motorrads eine andere ist als im vergangenen Jahr. Was mir daran am meisten gefällt, das ist die Tatsache, dass jede unserer Neuerungen tatsächlich funktioniert. Das zeigt, wie gut unsere Modelle sind", sagt Rivola und stellt heraus: "Wir werden in unserer Arbeit als Ganzes stetig besser. Ich habe es schon oft gesagt, aber unsere Fabrik wird wirklich von Jahr zu Jahr besser. Und wenn du eine bessere Fabrik hast, dann wirst du auch eine bessere Performance zeigen."

Fabiano Sterlacchini als Schlüsselfigur

Eine der Schlüsselfiguren im Aprilia-Aufwärtstrend der jüngeren Vergangenheit ist Fabiano Sterlacchini. Der Technikchef kam gegen Ende der Saison 2024 von KTM, nachdem er zuvor für Ducati tätig gewesen war.

Fabio Sterlacchini

Fabio Sterlacchini ist seit Ende 2024 als Aprilia-Technikchef tätig

Foto: Gold and Goose

"Wir dürfen nicht vergessen", sagt Rivola, "dass Fabiano 20 Jahre Erfahrung von Ducati und von KTM mitbringt. Wenn du so viel erlebt hast, dann weißt du, in welchen Bereichen du Erfolg hattest und in welchen nicht. Wir versuchen natürlich, nur die umzusetzen, in denen er Erfolg hatte".

Doch es ist nicht nur die immense technische Erfahrung, die Sterlacchini mitbringt. Laut Rivola ist der Aprilia-Technikchef auch auf menschlicher Seite ein wichtiger Eckpfeiler in der Fabrik in Noale: "Seine Erfahrung hilft natürlich, den ganzen Prozess zu beschleunigen. Aber noch mehr als das ist es Fabianos Herangehensweise, die mir richtig gut gefällt. Er ist sehr offen den Leuten gegenüber. Er versucht, Leute einzubeziehen. Er versucht zu bewirken, dass die Gruppe offen zueinander spricht. Das ist fundamental."

Wird Ducati gegen Aprilia zurückschlagen?

Und was sagt Rivola nach dem ersten Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 dazu, dass sich Ducati, der Platzhirsch der vergangenen Jahre, derart schwergetan hat? "Ich glaube nicht, dass Ducati große Probleme hatte. Ich glaube einfach, dass Aprilia auf dieser Strecke das gewisse Etwas hatte. Ob das auch so bleibt, das werden wir bei den kommenden Rennen sehen."

"Wenn es das Paket als Ganze wäre, das so stark ist, dann wären das natürlich gute Nachrichten für uns", grinst Rivola. Gleichzeitig merkt er aber auch an, dass insbesondere Titelverteidiger Marc Marquez am Thailand-Wochenende "kämpfen musste". Und damit meint er nicht die Konkurrenzfähigkeit der Ducati GP26, sondern die Fitness von Marquez nach dessen monatelanger Rennpause.

Diese Story teilen oder speichern

