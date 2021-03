Aprilia darf für MotoGP-Saison 2021 "auf jeden Fall träumen"

Das vom Gresini-Team gestemmte Werksprogramm von Aprilia in der MotoGP-WM präsentierte sich beim ersten der beiden Vorsaisontests 2021 in Katar ausgesprochen gut aussortiert. An den beiden Tagen, an denen das gesamte Feld auf der Strecke war, schloss Speerspitze Aleix Espargaro mit der neuen RS-GP auf P1 und auf P3 der Zeitenliste ab.

Nach seiner Bestzeit vom Samstag hatte Espargaro erklärt, dass sich die in vielen Bereichen verbesserte Aprilia RS-GP, Jahrgang 2021, "ganz anders" fährt als das Vorjahresmodell. Nach dem zweiten Testtag mit der gesamten Konkurrenz glaubt auch der Spanier, dass bei Aprilia das Potenzial für eine echte Steigerung im Vergleich zu 2020 vorhanden ist.

"Nach zwei Tagen mit sehr sehr guten Rundenzeiten können wir sagen, dass wir uns in sehr guter Form befinden", so Espargaro und weiter: "Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir ein gutes Jahr verdienen. Den Sprung an die absolute Spitze verdienen wir vielleicht nicht, aber wir verdienen es, mit den besten Bikes und den besten Piloten im Feld mithalten zu können."

Espargaro ist aufgrund der Vorjahre gewarnt, hat aber ein gutes Gefühl Foto: Motorsport Images

Dennoch hat der Aprilia-Pilot das Gefühl, dass der starke Eindruck der diesjährigen ersten Testwoche ein Zeichen für eine echte Steigerung ist: "Das jetzt ist eine andere Nummer. Unsere Rundenzeiten bei den Tests sind konkurrenzfähiger als vor einem Jahr. Wir haben das Klassement hier fast einen ganzen Tag lang angeführt [am Samstag] und am Ende haben nur zwei Zehntelsekunden gefehlt [am Sonntag]."

Nicht nur in Quali-, auch in Rennsimulation stark: Die 2021er Aprilia RS-GP Foto: Motorsport Images

Nach den bisherigen Testtagen in Vorbereitung auf die neue Saison darf Aprilia "auf jeden Fall träumen", wie Espargaro zufrieden festhält.

