Aprilia ersetzt Bradley Smith für letzte drei MotoGP-Rennen 2020

Das Aprilia-Team von Fausto Gresini hat sich entschieden, Bradley Smith für die letzten drei Rennen der MotoGP-Saison 2020 als Stammfahrer zu ersetzen.

Der als Ersatz für den gesperrten Andrea Iannone vom Test- zum Stammfahrer aufgerückte Smith wird beim Double-Header in Valencia (8. und 15. November) sowie beim Saisonfinale in Portimao (22. November) selbst ersetzt - aber nicht durch Iannone, sondern durch Lorenzo Savadori.

Savadori, der kürzlich den Titel in der Italienischen Superbike-Meisterschaft errungen hat, kennt die Aprilia RS-GP bereits von mehreren Einsätzen als MotoGP-Testfahrer, zuletzt vor wenigen Wochen in Portimao. Dank seiner Beförderung kommt er in knapp zwei Wochen zu seinem Renndebüt in der Königsklasse.

Lorenzo Savadori kommt in Valencia zu seinem MotoGP-Renndebüt Foto: Dorna Sports

"Zu sagen, dass ich happy bin, wäre eine Untertreibung", freut sich Savadori, dessen bisherige Einsätze in der Motorrad-WM drei Jahre in der 125er-Klasse (2008 bis 2010) umfassen. Dank der Testfahrten auf der RS-GP in diesem Jahr sieht sich der 27-jährige Italiener gut "vorbereitet".

Aprilia-Boss Massimo Rivola begründet die Entscheidung mit Savadoris Titelgewinn in der Italienischen Superbike-Meisterschaft: "Wir erwarten Lorenzos Debüt mit Spannung. Die Beförderung ist ganz klar eine Belohnung für seine großartige Saison in der CIV, wo er die Superbike-Klasse dominiert hat." Gleichzeitig sei es "ein Schritt des Wachstums für einen Piloten, der uns 2021 auch als Testfahrer für die RS-GP zur Verfügung stehen wird".

Zu Smith sagt Rivola: "Ich möchte Bradley für seine Bemühungen in dieser Saison danken. Er rutschte unerwartet in die Rolle des Werksfahrers und hat sich hervorragend geschlagen. Sein Beitrag war ausgesprochen wertvoll."

Smiths beste Platzierung bei den elf Saisonrennen, die er absolviert hat, war P12 beim zweiten Jerez-Rennen. Laut einer Auskunft von Aprilia ist der Brite "nicht gefeuert, sondern weiterhin unser Testfahrer".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.