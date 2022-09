Aprilia gegen Ducati: Vinales rechnet sich "einige Möglichkeiten" aus

Audio-Player laden

Aprilia präsentierte sich in Misano in den Freien Trainings konkurrenzfähig und konstant im Spitzenfeld. Als es im Qualifying Wetterkapriolen gab, zog Maverick Vinales Rang fünf an Land. Durch die Strafe für Francesco Bagnaia (Ducati) wird er als Vierter starten. Aleix Espargaro qualifizierte sich als Neunter.

Ist Vinales enttäuscht, dass er den Sprung in die erste Startreihe knapp verpasst hat? "Nein! Ich starte lieber als Vierter als als Dritter. Damit bin ich für die Bremszone in einer viel besseren Position. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Wir arbeiten fantastisch."

"FT3 war gut. Ich habe attackiert und das Motorrad hat gut reagiert. Ich bin 1:33,5 Minuten gefahren. Am Nachmittag hatten wir das Gefühl, noch schneller fahren zu können. Deshalb bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden."

"Bei schwierigen Bedingungen, wo ich normalerweise Mühe habe, war ich recht stark. Auch wenn ich den Medium-Vorderreifen nutzen musste. Denn ich bevorzuge den harten Reifen, weil ich damit härter bremsen und präziser fahren kann."

In seinen Yamaha-Tagen war Vinales selten konkurrenzfähig, wenn es zu regnen begonnen hat. Vermittelt ihm die Aprilia mehr Vertrauen und Gefühl? "Ich weiß es nicht, aber das Motorrad reagiert sehr gut, wenn sich die Gripverhältnisse ändern", meint der Spanier.

Im Training überzeugte der Spanier mit sehr guten Rundenzeiten Foto: Motorsport Images

"Das Motorrad hat sich vom Vormittag auf den Nachmittag überhaupt nicht verändert. Das hilft mir, weil ich präziser fahren kann. Das ist fantastisch. Der Sieg kommt immer näher. Deshalb müssen wir hart weiterarbeiten."

Wetterkapriolen könnte es auch am Sonntag geben. Vinales hofft, dass es entweder komplett trocken oder komplett nass ist. Sollte es ein Flag-to-Flag-Rennen geben, dann will er sich an der Strategie von Jack Miller für den Motorradwechsel orientieren.

Es wird voraussichtlich ein großer Kampf gegen die Ducati-Fahrer werden. Hat Vinales eine Chance, sie zu überholen? "Ich werde es überall probieren. Ich bin auf der Geraden schnell, mein Topspeed ist gut. Ich denke, ich habe mehrere Möglichkeiten, um zu attackieren."

Aleix Espargaro riskiert auf feuchter Strecke zu wenig

Teamkollege Espargaro stand schon das gesamte Wochenende etwas im Schatten von Vinales. Darauf hat er reagiert: "Ich habe mein Motorrad seit gestern stark verändert und es etwas länger gemacht, so wie Maverick, um mehr Stabilität auf der Bremse zu finden", verrät Espargaro.

"Ich konnte später bremsen und meine Pace hat mich positiv überrascht. Die Rennpace von beiden Aprilias ist sehr stark." Espargaro wird morgen in der dritten Startreihe neben Fabio Quartararo (Yamaha) stehen. Ist Platz neun ein großer Nachteil?

Beim Heimrennen von Aprilia will Aleix Espargaro das Podium erreichen Foto: Motorsport Images

"Die Strecke war überall sehr knifflig", sagt er über die Regentropfen zu Beginn von Q2. "Als ich die Boxengasse verlassen habe, war ich enttäuscht und wütend, weil es sehr, sehr schwierig und gefährlich war. In der ersten Runde wäre ich auf einer weißen Linie beinahe abgeflogen."

"Deshalb habe ich versucht mich zu konzentrieren und keinen Fehler zu machen. Ich wollte so schnell wie möglich fahren, aber ohne Risiko. Ich hätte wohl mehr riskieren müssen, denn Platz neun ist nicht gut genug. Aber das Rennen ist morgen."

"Ich wollte keinen Fehler wie in Silverstone machen, weil noch viele Rennen vor uns stehen. Es war nur ein Qualifying. Sollte es morgen regnen, muss ich mehr riskieren, weil dann die WM-Punkte vergeben werden. Als Fünfter, Sechster, Siebter zu starten, ist nicht das Ende der Welt."

"Es ist mir egal, dass Fabio vor mir ist. Es ist das Heimrennen von Aprilia. Ich möchte es auf das Podium schaffen. Morgen möchte ich Spaß haben. Das Motorrad hat sich seit gestern deutlich verbessert. Wenn ich um die WM kämpfen will, dann muss ich auf das Podium. Das peile ich an."

