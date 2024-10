Aprilia in Australien: Raul Fernandez montiert bewusst die Flügel ab

Von der Performance her war Maverick Vinales die Aprilia-Speerspitze auf Phillip Island. Vom dritten Startplatz aus kämpfte er im Sprint bis zum Unfall mit Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) um die fünfte Position. Nach dessen Ausfall waren mit Raul Fernandez und Aleix Espargaro dennoch zwei Aprilia-Fahrer in den WM-Punkterängen zu finden.

Das Freitagstraining hatte Fernandez noch abbrechen müssen, weil er sich körperlich nicht wohl gefühlt hat. "Es war die richtige Entscheidung. Am Samstag habe ich mich super gut gefühlt", bestätigt der Trackhouse-Fahrer.

In Q1 stellte Fernandez die Bestzeit auf und qualifizierte sich als Sechster. Nach der Reifendruckstrafe gegen Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) wurde er im Sprint auch als Sechster gewertet.

"Leider war das Set-up für den Sprint nicht vorbereitet. Ich bin zuvor nie mit dem harten Vorderreifen gefahren. Es ging nur darum, das Motorrad für das lange Rennen besser vorzubereiten", kommentiert Fernandez seinen Samstag.

Ein Qualifying zum Vergessen hatte Aleix Espargaro erlebt. Der Routinier stand nur auf Startposition 20. "Ich habe nicht verstanden, wie ich rasch schnell fahren muss", nimmt er das auf seine Kappe.

"Ich bekam den Reifen nicht auf Temperatur und war schlicht zu langsam. Als der Reifen auf Temperatur war, war die Session schon vorbei. Deshalb bin ich weit hinten gelandet. Das war wohl eines meiner schlechtesten Qualifyings."

Im Qualifying kam Aleix Espargaro auf keine gute Rundenzeit Foto: Motorsport Images

Trotzdem fuhr Espargaro im Sprint bis auf Platz acht nach vor. "Das Motorrad war nicht so schlecht, weshalb ich in den ersten Runden viele Fahrer überholen konnte. Ich habe Pedro eingeholt und meine Pace war nicht schlecht."

Am Sonntag konnte das Espargaro aber nicht wiederholen, denn in der ersten Runde war es zu einer Kollision mit der KTM von Jack Miller gekommen."Da mein Flügel abgebrochen ist, hat er mich ziemlich hart getroffen", sagt der Spanier dazu.

"Bei der ersten Zwischenzeit war ich 13., dann war ich hinter Savadori Letzter. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Meine Pace war in einigen Runden recht gut. Die beschädigte Seitenverkleidung hat das Motorrad sehr instabil gemacht."

Generell fährt Raul Fernandez einen anderen Frontflügel als das Werksteam Foto: Motorsport Images

Als 16. sammelte Espargaro im Grand Prix keinen WM-Punkt. Gänzlich ohne Flügel ist am Sonntag Fernandez gefahren. Es war eine bewusste Entscheidung, den großen Frontflügel abzumontieren.

"Wir haben das schon am Samstag getestet und es lief sehr gut. Nur auf dieser Strecke darf man die Flügel entfernen, weil es hier so windig ist. Deshalb haben wir uns dafür entschieden und das war auch sehr gut, um Daten für das nächste Jahr zu sammeln."

Fernandez fuhr als Zehnter ins Ziel. Das lag auch an einem schlechten Start. "Ich hatte viele Wheelies und kam nicht vorwärts. Deshalb musste ich das Gas zudrehen und habe dabei viele Positionen verloren", berichtet der Spanier.

Schmerzen nach Unfall für Vinales verkraftbar

Bester Aprilia-Fahrer war am Sonntag Vinales als Achter. Die Schmerzen vom Unfall in seinem linken Arm waren verkraftbar. "Es war besser als erwartet und ich konnte das Rennen auf einem guten Level fahren", bestätigt der Spanier. "Wir haben das Maximum erreicht."

"Das Motorrad hat sich nicht schlecht verhalten, nur am Ende ist der Reifen eingegangen. Ansonsten konnte ich mit der zweiten Gruppe mitfahren. In den letzten zehn Runden war der Reifen am Ende und ich konnte nicht mehr kämpfen."

Am Sonntag wurde es für Maverick Vinales der achte Platz Foto: Motorsport Images

Lorenzo Savadori, der in Australien wieder Miguel Oliveira bei Trackhouse vertreten hat, sah am Sonntag nicht die Zielflagge. Am Ende des Sprints hat ihn ein aufgewirbeltes Teil vom Bezzecchi/Vinales-Unfall am linken Arm getroffen.

"Der Nerv im linken Ellbogen hat starke Schmerzen verursacht", seufzt der Italiener. "Ich hatte auch keine Kraft. Nach drei, vier Runden bekam ich Probleme und hatte in der Hand keine Kraft mehr. Deshalb musste ich aufgeben." Savadori wird auch kommendes Wochenende in Thailand Oliveira vertreten.

In der Herstellerwertung hat Aprilia in Australien zwei Punkte mehr als KTM gesammelt. Der Rückstand auf die Österreicher beträgt 18 Punkte. Es ist das Duell um Platz zwei.