Aprilia plant Aero-Update für Silverstone: Auch Raul Fernandez wird berücksichtigt

Als einziger der vier Aprilia-Fahrer musste Raul Fernandez mit der RS-GP 2023 in die MotoGP-Saison 2024 starten. Das betrifft in erster Linie die Aerodynamik, denn er hat die gleiche Motorspezifikation wie sein Trackhouse-Teamkollege Miguel Oliveira zur Verfügung.

Bei den Wintertests hatte Oliveira Mühe, sich an das Fahrverhalten mit der neuen Aerodynamik zu gewöhnen. Bezüglich Fernandez will das Team deshalb nichts überstürzen. Beim Montagstest nach dem Jerez-Wochenende fuhr er erstmals einige Runden mit der neuen Verkleidung.

Das wäre auch für den Montagstest in Mugello geplant gewesen, aber Regen verhinderte gründliche Arbeit. "Ich bin in Jerez zwei Runs damit gefahren", sagt Fernandez über das aktuellste Paket der RS-GP. "Wir haben einige Informationen über das 2024er-Motorrad."

"Wir sehen einen Unterschied bei den Werksfahrern vom Vorjahr zu diesem Jahr. Es geht darum zu verstehen, wie wir das Set-up des 2024er-Motorrads anpassen müssen. Ich weiß, dass ich ein gutes Team hinter mir habe. Die Kommunikation mit Aprilia ist auch sehr gut."

Mit der "alten" Aprilia erreichte Fernandez mit Platz sechs in Barcelona sein bestes Ergebnis. Platz zehn in Austin war sein zweites Top-10-Resultat. Dazu kommen zwei neunte Plätze in den Sprints von Austin und Le Mans.

Mittlerweile stehen auch die Pläne, wann Fernandez die aktuellste Aerodynamik erhalten wird. Aprilia plant, das eine erlaubte Update der Aerodynamik nach der Sommerpause zu homologieren. Konkret hat man dafür Silverstone Anfang August ins Auge gefasst.

Dieses Update werden Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Oliveira und auch Fernandez erhalten. Somit wird Fernandez nach der Sommerpause das gleiche Material wie seine Markenkollegen zur Verfügung haben.

Theoretisch könnte man Fernandez auch schon jetzt mit der aktuellen Aerodynamik ausstatten. Dann dürfte er in der restlichen Saison allerdings nicht mehr auf das neueste Update wechseln. Deshalb wartet Aprilia bewusst auf den Moment, wo das Update für alle homologiert wird.

