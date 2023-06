Aprilia spendet 200.000 Euro für die Fluthilfe in der Emilia-Romagna Beim All-Stars-Event von Aprilia am Wochenende in Misano stand alles im Zeichen der Solidarität mit den Flutopfern - Am Ende kamen 200.000 Euro zusammen

Autor: Juliane Ziegengeist Am Pfingstwochenende fanden auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli die "Aprilia All Stars" statt. Tausende Fans konnten ihre MotoGP-Stars hautnah erleben, darunter die aktuellen Aprilia-Werkspiloten Aleix Espargaro und Maverick Vinales sowie Miguel Oliveira und Raul Fernandez von RNF. Mehr als 15.000 Menschen kamen zusammen, um an dem Großereignis für Motorradfans teilzunehmen, das zugleich ein Tag der Solidarität war. Denn es wurden Spenden für die von der Überschwemmung betroffenen Gemeinden in der Emilia-Romagna gesammelt, in der auch der Misano World Circuit liegt. Für jeden Fan, der in Misano dabei war, haben Aprilia und die Piaggio-Gruppe einen Betrag von zehn Euro gespendet. Hinzu kommt der Erlös aus den zahlreichen Spendenaktionen. Die Aprilia-Fahrer beteiligten sich mit der Spende von Rennausrüstungen wie Helmen, Lederkombis und Stiefeln für die Wohltätigkeitsauktionen. Echte und seltene Erinnerungsstücke konnten ersteigert werden. So kam am Ende eine Summe von 200.000 Euro für den Zivilschutz der Emilia-Romagna zusammen. Auf der Strecke selbst wurde verschiedene Motorradmodelle vorgeführt, darunter die aktuelle RS-GP der MotoGP-Piloten sowie RSV4-Superbikes und 250er-Zweitakter. Die Motorrad-WM gastiert in dieser Saison vom 8. bis 10. September in Misano.