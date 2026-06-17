Aprilia-Technikchef enthüllt: Bezzecchi und Martin arbeiten ganz anders

Aprilia verfügt in der MotoGP-Saison 2026 wohl über die stärkste Fahrerpaarung, muss jedoch unterschiedliche operative und psychologische Strategien anwenden, um das Beste aus Marco Bezzecchi und Jorge Martin herauszuholen.

Beide wurden vor der vergangenen Saison von Ducati-Teams verpflichtet, doch sie kamen in völlig unterschiedlichen Phasen ihrer Karrieren. Martin kam als amtierender Weltmeister, nachdem er 2024 Werksfahrer Francesco Bagnaia geschlagen hatte.

Er musste sich in seinem neuen Umfeld wertgeschätzt fühlen, denn bei Ducati war ihm trotz des Erfolgs die Beförderung ins Werksteam zugunsten von Marc Marquez verwehrt worden.

Bezzecchi hingegen wechselte auf der Suche nach Wiedergutmachung zu Aprilia. 2024 war für ihn bei VR46 eine schwierige Saison, in der er kaum noch an die Erfolge von 2023 anknüpfen konnte, als er WM-Dritter war.

Der Unterschied zwischen den beiden geht weit über ihre Karriereverläufe hinaus. Ihre grundlegenden Persönlichkeiten und Arbeitsweisen in der Box unterscheiden sich grundlegend.

Es gibt wohl niemanden, der diese interne Dynamik besser analysieren kann als Aprilias Technikchef Fabiano Sterlacchini. Er gilt vor allem als technischer Kopf hinter der aktuellen RS-GP.

Seine Führungsqualitäten und sein tiefes Verständnis der internen Abläufe bei Aprilia geben ihm eine einzigartige Perspektive darauf, was beide Fahrer antreibt. Sterlacchini beschreibt Bezzecchi als methodischen Arbeiter.

"Ich denke, dass Marco ein extrem kompletter Fahrer ist", sagt der italienische Ingenieur gegenüber Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com.

"Wenn es darauf ankommt, Leistung zu bringen, kann er in sich genau die Performance finden, die benötigt wird. Eine der besonderen Eigenschaften von Marco ist die Art und Weise, wie er seine Performance aufbaut."

Fabiano Sterlacchini kam im Herbst 2024 zu Aprilia Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Wenn er ein bestimmtes Niveau erreicht, ist das kein Zufall, sondern das Ergebnis enormer Arbeit, bei der er Stein für Stein aufeinander setzt." Bezzecchi hat bisher sieben Grands Prix mit Aprilia gewonnen.

Martin hingegen verlässt sich stark auf sein natürliches Talent und seine rohe Aggressivität. Das ist eine Eigenschaft, die Aprilia nicht als Schwäche, sondern als Waffe betrachtet.

Sterlacchini ist überzeugt, dass der Spanier sein wahres Potenzial nur entfalten kann, wenn er diese Energie in die richtige Richtung lenkt: "Jorge ist etwas anders, weil er extrem explosiv ist und auch dazu neigt, zu viel nachzudenken."

"Deshalb versuchen die Jungs und ich in der Garage, ihn dahin zu führen, diese explosive Energie zu kontrollieren und die Richtung zu finden, in die wir gehen müssen."

"Es ist extrem wichtig: Wenn du dieses Feuer hast, darfst du es nicht reduzieren, sondern musst es in die richtige Richtung lenken", beschreibt Sterlacchini. Martin hat bisher einen Grand Prix mit Aprilia gewonnen.

Rolle in der Entwicklung

Aprilia hat sich 2026 zum dominierenden Hersteller in der MotoGP entwickelt und über den Winter den bisherigen Maßstab Ducati überholt. Der rasante Aufstieg ist nicht zuletzt dem Technikteam zu verdanken.

Doch zwei Topfahrer beschleunigten den Weg an die Spitze zusätzlich. Von beiden spielte der technisch versierte Bezzecchi die größere Rolle bei der Entwicklung der RS-GP.

Während Martin aufgrund von Verletzungen den Großteil der Saison 2025 verpasste, drehte Bezzecchi unzählige Runden und lieferte seinen Ingenieuren die Daten, um die letzten Schwächen des Motorrads zu beseitigen.

Marco Bezzecchi gilt als analytischer Arbeiter Foto: Getty Images Europe

Doch es ist vor allem die Tiefe seines Feedbacks, die Bezzecchi von der Konkurrenz abhebt. Der 27-Jährige besitzt die mentale Fähigkeit, Probleme detailliert zu erklären, und arbeitet aktiv mit den Ingenieuren an Lösungen.

"Es gibt Fahrer, die nach der Problembeschreibung sagen: 'Okay, ich habe euch alles gesagt, ihr habt die Daten.' Das war's", beschreibt Sterlacchini. "Bei Marco ist es so, dass er sagt: 'Okay, aber ich möchte das Problem noch etwas detaillierter angehen.'"

"In diesem Moment ist es, als würde Marco auf eine andere CPU umschalten. Er beschreibt alle Abläufe und versucht Schritt für Schritt zu identifizieren, was passiert - vom ersten Bremsvorgang über die Kurvenmitte bis hin zum Kurvenausgang."

"So kann man erkennen, wo das Problem liegt und auch, um welche Art von Problem es sich handelt. Das ist extrem hilfreich für die Entwicklung des Motorrads. Ich glaube, ein Teil dieser Herangehensweise liegt in seiner DNA."

"Sie kommt aber wahrscheinlich auch aus seinem Werdegang und von seinem Mentor", spricht Sterlacchini Valentino Rossi an. "Ich habe schon mehrfach gesagt, dass Marco mich in vielerlei Hinsicht an die Arbeitsweise von Valentino erinnert."

Bezzecchis technische Stärke erleichtert es Martin, sich an der Richtung seines Teamkollegen zu orientieren, insbesondere in Phasen dieser Saison, in denen er sich noch nicht vollständig mit dem Motorrad verbunden fühlte.

Jorge Martin verlässt sich mehr auf sein Naturtalent Foto: Getty Images Europe

Doch auch wenn dem Spanier das technische Detailwissen von Bezzecchi fehlt, macht er dies mit seiner puren Geschwindigkeit mehr als wett. Sein dominanter Doppelsieg beim Frankreich-Grand-Prix war ein klares Ausrufezeichen.

Für viele machte diese Leistung Martin zum neuen Favoriten auf den WM-Titel 2026, doch kostspielige Fehler in Barcelona und im Balaton Park zeigten weiterhin eine fehlende Konstanz.

Für Aprilia ist es dennoch bemerkenswert, dass Martin nach einer verkorksten Saison 2025 bereits wieder an der Spitze des Feldes mitmischt. "Sein Talent überrascht uns nicht", sagt Sterlacchini.

"Aber der Weg vom Saisonbeginn bis zu der Performance, die wir in den letzten Rennen gesehen haben, war ein extrem steiler Anstieg. Das ist typisch für Jorge, weil er so explosiv ist und sein Talent in sehr kurzer Zeit abrufen kann."

Unterschiedliche Fahrstile

Sterlacchini erklärt, dass es keine großen Unterschiede bei der Abstimmung der Motorräder für Bezzecchi und Martin gibt. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie denselben Fahrstil haben.

Denn ihre Fahrstile unterscheiden sich grundlegend: "Marco ist ein Fahrer, der die Bremsphase stark kontrolliert und den Kurveneingang sowie -ausgang sehr sauber gestaltet."

"Jorge ist in der Bremsphase etwas 'unordentlicher', kann dafür aber die Eigenschaften des Motorrads am Kurvenausgang mit seinen Bewegungen und seinem Körper besser ausnutzen."

"Ein Teil davon hängt auch mit der körperlichen Verfassung des Fahrers zusammen. Natürlich haben Körperbau und Gewicht einen großen Einfluss auf das Verhalten des Motorrads."

"Ich glaube, beide passen ihren Fahrstil an ihre körperlichen Eigenschaften an", so Sterlacchini. Die Unterschiede in der Herangehensweise von Martin und Bezzecchi werden eine entscheidende Rolle im Titelkampf spielen.

Aktuell hat Bezzecchi in der Gesamtwertung die Nase vorn, nachdem er vier der bisherigen acht Grands Prix gewonnen und insgesamt 180 Punkte gesammelt hat. Doch Martin liegt nur 20 Punkte zurück.